Hace más de dos semanas, Tapatío dio por finalizada su participación en el Apertura 2026 luego de haber quedado eliminado en la fase regular. Una pregunta que comienza a sobrevolar entre los chivahermanos es qué futbolistas de los Cabritos deberán ser considerados para el primer equipo, en especial cuando en el primer semestre del 2027 se disputarán la Concachampions y la Liga MX.

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Son varios los insiders que han informado que la directiva rojiblanca ha comenzado a estudiar qué jugadores pueden llegar para el siguiente campeonato. A su vez, César Huerta reveló que el Rebaño Sagrado buscaría un central para el siguiente año , pero en el equipo filial hay una gran cantidad de dos buenas alternativas que podrían ser consideradas para el siguiente torneo: Carlos Hernández.

¿Por qué Carlos Hernández es la mejor opción para Gabriel Milito?

El canterano de 19 años es un jugador que mide 1.90 y que tuvo su debut con Gabriel Milito cuando el Rebaño Sagrado contaba con varias bajas por lesión y aún podía utilizar a Ángel Chávez entre las opciones. Sin embargo, el técnico argentino decidió jugársela con un canterano cuando Rayados de Monterrey buscaba el empate.

Sin duda, razones sobran para que haya tenido su estreno con el Rebaño Sagrado tienen que ver, sin duda, con el manejo del balón. En el Apertura 2026, con Tapatío mantuvo un 80.6% en la efectividad de sus pases y el primero en la efectividad en pases largos con un 48.2%. A su vez, dio una asistencia y generó cuatro opciones de gol claras.

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Estadística proporcionadas por FotMob.

Photo: Estadística proporcionadas por FotMob.

Cabe destacar que sus números en contribución defensiva no son altos, como los de Rodrigo Parra, ya que no jugó una gran cantidad de minutos. Sin embargo, si comparamos sus números con los de Parra en la distribución del balón, se podrá ver que tiene mayor cantidad de pases y efectividad de los mismos, pero no generó jugadas de gol y está por debajo en la precisión de pases largos.

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¿Qué tipo de defensa central busca Gabriel Milito en Chivas?

Es un hecho que Gabriel Milito necesita que sus zagueros no solo se dediquen a ganar de cabeza y despejar balones, sino que también tengan un buen manejo del balón no solo en el campo propio, sino que además arriesguen con conducción y llegada a la portería rival. Carlos Hernández es un jugador que tranquilamente puede reemplazar a Diego Campillo, Luis Rey, Daniel Aguirre, José Castillo y Luis Romo, sin duda, cumplen esa función.

¿Por qué Chivas necesitaría un central para el 2027?

La semana pasada, César Huerta dio a conocer que Chivas no solo estudiaría reforzarse con un delantero para el 2027, sino también un central. No es para menos esta decisión debido a que en el primer semestre del año tendrá doble competencia y necesitará sumar un zaguero más ante la inminente salida de Miguel Tapias, mientras que Ángel Chávez no terminaría de convencer al técnico argentino. A su vez, no hay que olvidarse de que Francisco Méndez se quedará en Necaxa luego de que hicieran uso de la opción de compra.