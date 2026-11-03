Chivas es uno de los equipos que mayor importancia le da al desarrollo de sus Fuerzas Básicas, principalmente por dos razones. La primera es su filosofía de confiar en el talento mexicano y ofrecer oportunidades a los jóvenes futbolistas nacionales, una tradición que forma parte de la identidad del Guadalajara. Sin embargo, también existe una necesidad deportiva, pues al no contratar jugadores extranjeros, el Rebaño Sagrado necesita formar constantemente futbolistas capaces de competir al máximo nivel para evitar depender exclusivamente del mercado de fichajes cada vez que necesita reforzar su plantilla.

Aunque el principal objetivo de las Fuerzas Básicas no debería ser conquistar campeonatos, sino preparar jugadores que puedan consolidarse en la Primera División, también es cierto que una institución como Chivas tiene la obligación de competir constantemente entre los mejores. Por eso, se espera que sus categorías juveniles sean protagonistas y, cuando menos, candidatas a pelear por los títulos en cada torneo. Sin embargo, los resultados recientes de algunas divisiones rojiblancas han comenzado a generar preocupación, especialmente porque el rendimiento colectivo ha quedado por debajo de las expectativas que existen alrededor de la cantera del Guadalajara.

El caso más preocupante es el del Tapatío, que terminó su participación en el Apertura 2026 sin conseguir la clasificación a la Liguilla. El equipo filial del Guadalajara finalizó en el lugar 11 de 16 participantes, después de registrar apenas cinco victorias, tres empates y siete derrotas en 15 encuentros. Estos números representan un resultado decepcionante para una institución que busca desarrollar futbolistas acostumbrados a competir por los primeros puestos. Por eso, el trabajo de José Meléndez inevitablemente comienza a quedar bajo la lupa, aunque por ahora no existe información oficial sobre una posible salida del entrenador.

Una situación similar, aunque menos preocupante, atraviesa Chivas Sub-21, equipo que todavía cuenta con el respaldo de haber conquistado el campeonato durante el torneo anterior. Sin embargo, los dirigidos por Luis Arce han mostrado demasiados altibajos durante el Apertura 2026, acumulando seis triunfos, cinco empates y cuatro derrotas en 15 partidos. Con 25 puntos, el Guadalajara ocupa actualmente la quinta posición de la Tabla General, pero se encuentra considerablemente lejos de Toluca y León, que suman 41 y 31 unidades, respectivamente. Aunque todavía tiene posibilidades de competir por el título, la irregularidad del equipo también ha generado cuestionamientos sobre su funcionamiento y la capacidad de mantener el nivel mostrado durante el campeonato anterior.

Considerando que el Primer Equipo se nutre directamente del talento que se desarrolla tanto en Tapatío como en la categoría Sub-21, no sería extraño que la directiva del Guadalajara realice una evaluación profunda del trabajo de ambas divisiones de cara al Clausura 2027. Esto no significa necesariamente que José Meléndez o Luis Arce tengan que abandonar sus puestos, pero sí podría traducirse en mayores exigencias, ajustes deportivos o incluso un llamado de atención para mejorar los resultados. Además, la participación de Chivas en la próxima Concacaf Champions Cup hará todavía más importante contar con una cantera competitiva, capaz de aportar alternativas al Primer Equipo durante un semestre que promete ser especialmente exigente.

Gabriel Milito ha demostrado confiar plenamente en la cantera de Chivas

Una de las mejores noticias para los jóvenes del Guadalajara es que Gabriel Milito ha demostrado tener confianza en el talento formado dentro de la institución, a pesar de no ser un entrenador surgido de las propias Fuerzas Básicas rojiblancas. Futbolistas como Santiago Sandoval, Diego Campillo y Raúl Rangel atraviesan algunos de los mejores momentos de sus jóvenes carreras bajo las órdenes del estratega argentino, quien ha sabido aprovechar sus cualidades y darles responsabilidades importantes. Además, Milito mantiene bajo observación a otros canteranos que podrían recibir oportunidades en el Primer Equipo, por lo que mejorar el funcionamiento del Tapatío y la Sub-21 será fundamental para que el Guadalajara continúe desarrollando a sus próximas figuras.