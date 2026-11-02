Tapatío fracasó en el Apertura 2026 tras quedar eliminado sin disputar la Liguilla. Luego de lo vivido en el certamen, repasamos qué jugadores se personal a salir del equipo.

El fin de semana, Tapatío confirmó su fracaso en el Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX luego de haber empatado 1-1 ante Piratas. Tras lo vivido en la jornada, la gran pregunta que comienza a surgir es qué jugadores de los Cabritos deben salir luego de este torneo y hay dos que tienen todos los números para irse en el próximo mercado de pases: Eduardo García y Vladimir Moragrega.

El equipo de Pepe Meléndez, a lo largo del campeonato, decidió ir alternando en más de una ocasión el once titular. Uno de los jugadores que se mantuvo como indiscutible y que siempre tuvo acción fue, sin duda, Daniel Villaseca, uno de los pocos puntos altos generando jugadas de peligro como titular o desde el banco de suplentes.

El fin de semana, Tapatío quedó eliminado del Apertura 2026 sin disputar la Liguilla de la Liga de Expansión MX. Tras lo sucedido en el Estadio Luis Pirata Fuente, la gran pregunta que comienza a surgir es qué futbolistas deben seguir en los Cabritos cuando se necesita esta plataforma para que los canteranos de las diferentes categorías inferiores se fogueen con elementos de mayor experiencia en la división de plata del futbol mexicano.

Eduardo García no tiene lugar en las Chivas de Milito. (Foto: IMAGO7)

¿Qué jugadores saldrían de Tapatío tras la eliminación?

Es un hecho que Eduardo García tiene que salir del equipo, ya que no va a ser tenido en cuenta por Gabriel Milito. El Dragón mostró que tiene buenas aptitudes bajo los tres palos y que ataja penales, pero le falta el juego de pies con el que sí cuenta Sebastián Liceaga.

Otro jugador que debe irse por el bien de su carrera es Vladimir Moragrega. El delantero de 28 años fue probado por el estratega argentino, no entró en planes y aún cuenta con gol, por lo que puede encontrar lugar en cualquier otro club.

Vladimir Moragrega no es tenido cuenta por Milito. (Foto: IMAGO7)

Una verdadera incógnita es el futuro de Gael García Bernal, quien regresó a tener minutos en Chivas luego de haber sido prestado a León en el primer año de Milito como DT principal. Perdió mucho terreno con otros canteranos, no ganó minutos como Luis Rey o Ricardo Marín en Puebla, y no marcó la diferencia en Tapatío.

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Los números de Eduardo García y Vladimir Moragrega en el Apertura 2026