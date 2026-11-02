Chivas superó a Atlante con una gran performance del equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, lo que no se vio fue el enojo del Tala.

El Guadalajara llevó adelante un gran partido frente a Atlante y se mantiene como uno de los tres aspirantes a cerrar como líder de la tabla general junto al América y Cruz Azul. En medio de este contexto, sale a la luz un video en el que se observa claramente el enojo de Raúl Rangel por el gol de Martín Sarrafiore tras el error de Fernando González, al punto de que Luis Romo lo tuvo que calmar. Fue un tenso momento que la transmisión de Amazon Prime no mostró.

El Rebaño Sagrado no tuvo ningún tipo de problema para superar al equipo de Miguel Herrera, quien declaró que era la primera vez que se había sentido exhibido en el torneo. Sin embargo, en conferencia de prensa, Gabriel Milito señaló que era un día para estar contento por el resultado, pero consideró que era una lástima la manera en la que se concedieron los goles.

Una de las anotaciones llamativas que recibió Chivas ante Atlante fue la de Martín Sarrafiore tras el error de Fernando González, quien cabeceó sin fuerza y asistió al futbolista de los Potros de Acero. Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el enojo de Raúl Rangel con el Oso y la defensa rojiblanca.

Fernando González y oso brutal contra Atlante. (Foto: IMAGO7)

En el video se observa al Tala molesto y diciendo que tenía que despejar el tiro fuera del área y no buscarlo a él. El Oso agacha la cabeza y no emite una palabra, mientras que Luis Romo aparece para apoyar al cinco del Rebaño Sagrado y calmar a un portero que perdía su portería en cero por error ajeno tras 180 minutos sin que cayera una anotación.

La molestia de Daniel Aguirre por los goles recibidos ante Atlante

Tras el partido, Daniel Aguirre se mostró fastidioso por los goles que recibieron por errores propios. “Feliz de los tres puntos, feliz de los cuatro goles, pero siendo defensa no estoy feliz de los dos goles que concedimos. Creo que podemos mejorar en ese aspecto, pero feliz del grupo cómo jugó hoy y sí”, expresó Dani a Telemundo tras el partido.

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Y agregó: “Debemos mejorar. Creo que lo vamos a hacer en el entreno. Sigue León, va a ser León de visita, va a ser un juego muy difícil porque también ellos están peleando por un puesto en la Liguilla, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros sabemos y así es”.