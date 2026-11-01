Chivas superó sin ningún tipo de problemas a Atlante en el Estadio Akron. Tras lo sucedido en Zapopan, Miguel Herrera destacó al equipo de Gabriel Milito.

En el Estadio Akron, Chivas llevó adelante un gran partido y logró superar sin ningún tipo de problema a Atlante por la jornada 15 del Apertura 2026. Tras lo sucedido en el Gigante de Zapopan, Miguel Herrera se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que advirtió a los futuros rivales del Guadalajara al señalar que no solo los exhibieron, sino que además juegan bien. El Piojo conoció el futbol champagne del equipo de Gabriel Milito.

El Rebaño Sagrado necesitaba ganar para presionar al América en la lucha por el liderato de la fase regular de la tabla general. Santiago Sandoval se despachó con un doblete, Efraín Álvarez con una asistencia y golazo, mientras que Daniel Aguirre volvió a sorprender llegando al área rival y anotando el 3-1 parcial.

Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Miguel Herrera se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que no puso ningún tipo de excusa. Por esta razón, envió una implícita advertencia a los futuros rivales de Chivas en la fase regular y la Liguilla al señalar que el equipo de Gabriel Milito los exhibió y que además juegan bien.

Miguel Herrera afirmó que Chivas los exhibió. (Foto: IMAGO7)

“La verdad es que, siendo sinceros, este es el único equipo que nos ha exhibido y nos ha ganado bien. Intentamos modificar en algunos detalles y el equipo de ahí enfrente aprovechó nuestros errores, pero además juegan bien, corren, se mueven. Nosotros no tuvimos una solidez, que habíamos tenido un equipo medio sólido”, expresó.

Y agregó: “El 80-90% del torneo del equipo me ha gustado mucho, me ha gustado la personalidad que tiene. Reitero, hoy no fue un buen partido, nos enfrentamos a un equipo que tiene más trabajo, más volumen de trabajo, tiene mucha calidad en el trabajo en la definición, jugadores con ya mucha envergadura en Primera División, a nivel internacional y a nosotros nos falta mucho de ese trayecto”.

Encuesta ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Miguel Herrera? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Miguel Herrera? Sí No Ya votaron 4 hinchas

¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara de momento es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es, de momento, León, que es séptimo.