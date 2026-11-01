Chivas superó a Atlante en el Apertura 2026 y sumó importantes puntos en la tabla general de posiciones. Por otro lado, Armando González volvió a ser noticia por la insólita decisión del técnico español en Olympiacos.

Chivas volvió a tener acción en el Apertura 2026 luego de haber superado por 4-2 a Atlante por la jornada 15 en el Estadio Akron. Santiago Sandoval se despachó con un doblete, mientras que Efraín Álvarez reapareció como titular, dio una asistencia y anotó un golazo para cerrar una victoria clave en la pelea con el América por el liderato de la tabla general.

Por otra parte, Armando González volvió a ser noticia en el balompié nacional debido a que Imanol Alguacil decidió convocarlo, pero no le dio minutos en la victoria de Olympiacos ante AE Kifisia FC por 3-2 en la Superliga de Grecia.

Chivas superó a Atlante con un encendido Efraín Álvarez y Santiago Sandoval

En el Estadio Akron, Chivas volvió a tener acción ante su gente y Gabriel Milito sorprendió con Santiago Sandoval como 9 titular. El canterano se despachó con un doblete contra Atlante, mientras que Efraín Álvarez dio una asistencia y marcó un golazo para el 4-2 final. Una de las noticias más importantes es que el Guadalajara ya cuenta con todos los jugadores de cara a la recta final del torneo.

¿Cómo marchan Chivas y América en la tabla general de posiciones?

Tras la victoria ante Atlante, Chivas alcanzó la línea del América en la tabla general, pero se mantiene en la segunda posición por diferencia de goles. Cabe destacar que el Guadalajara aún puede caer a la tercera posición si esta noche Cruz Azul supera a León.

¿A quién enfrenta de momento Chivas en la Liguilla del Apertura 2026?

Luego de lo sucedido en el Estadio Akron frente a Atlante, la gran pregunta que surge entre los aficionados de Chivas es quién será el rival de la Liguilla. Teniendo en cuenta que el Guadalajara de momento es segundo en la tabla general, su adversario en la Fiesta Grande es, de momento, León, que es séptimo.

Armando González se quedó sin minutos en Olympiacos

El sábado, Olympiacos volvió a tener acción en la Superliga de Grecia por la jornada 9, en la que se impuso por 3-2 ante AE Kifisia FC. A diferencia de la Copa de Grecia, Imanol Alguacil decidió convocar a Armando González, pero no le dio minutos de acción.