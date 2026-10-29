El Guadalajara está en lucha de la cima de la tabla de posiciones, por lo que tendrá que obtener los mejores resultados posibles en el cierre del torneo.

El Apertura 2026 está por llegar a su fase final de la fase regular, en donde tres clubes están peleando codo a codo por el liderato de la tabla de posiciones, en donde curiosamente son los tres equipos más importantes de la Liga MX: Chivas, América y Cruz Azul.

Después del bache en el que cayeron las Águilas tras perder con Pachuca y empatar frente a Xolos, su liderato ha quedado expuesto para que el Guadalajara o La Máquina logren arrebatárselo en las próximas tres jornadas, en donde tratarán de terminar lo más arriba posible para contar con la localía y el criterio de desempate a su favor en la Liguilla.

Sin embargo, al analizar el cierre de calendario que le restan a los tres equipos, el América es el que tiene en el panorama a adversarios que atraviesan momentos complicados, ya que solamente le resta enfrentarse a un equipo que se encuentra en zona de clasificación, el Toluca.

Por su parte, Chivas y Cruz Azul tendrán que enfrentarse a dos rivales de zona de Liguilla, en donde curiosamente ambos se encontrarán en la jornada 17 en la cancha del Estadio Akron en un duelo que podría marcar quién será el líder del futbol mexicano.

¿Quiénes serán los últimos rivales de Chivas en el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 15 Atlante Estadio Akron 14 16 Club León Nou Camp 6 17 Cruz Azul Estadio Akron 2

¿Quiénes serán los últimos rivales del América en el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 15 Toluca Estadio Azteca 5 16 Pumas Estadio Olímpico Universitario 12 17 Tigres Estadio Universitario 15

¿Quiénes serán los últimos rivales de Cruz Azul en el Apertura 2026?

JORNADA RIVAL SEDE POS. EN LA TABLA 15 Club León Estadio Azteca 6 16 Tigres Estadio Universitario 15 17 Chivas Estadio Akron 3

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 al momento