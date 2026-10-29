El exentrenador del Guadalajara recordó que en el Rebaño no han podido encontrar al reemplazo de la Hormiga González, por lo que admitió que ninguno de los atacantes ha estado a la altura.

A lo largo del Apertura 2026, Chivas ha sufrido la ausencia de Armando González y así se ha reflejado con la contundencia del equipo durante el semestre, en donde ni Ricardo Marín ni Ángel Sepúlveda han logrado convertirse en la solución a esta falta de gol.

Es por eso que el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, analizó al conjunto rojiblanco en donde aseguró que para la directiva y el cuerpo técnico de Gabriel Milito la apuesta principal para suplir a la Hormiga era el Cuate, quien no ha podido ser el goleador letal que era en Cruz Azul.

Sin embargo, el Tuca aprovechó y dejó en claro que en el chiverío no tenían altas expectativas sobre el ‘4K’, quien ya había estado en el conjunto rojiblanco y hasta le habían dado salida, dejando en claro que no es un delantero con mucho gol.

“Para mí la esperanza de Chivas de suplir a la Hormiga era Ángel Sepúlveda, no tanto Ricardo Marín. Porque Marín ya pertenecía a Chivas, se lo mandan a Puebla y después lo traen de vuelta porque se va la Hormiga. La verdad, nunca fue un gran goleador. No sé en la división de abajo que metió varios goles, pero en Primera División nunca fue nada del otro mundo.

“También lo de Marín es que tiene más disposición al sacrificio, al correteo de los centrales. Su estatura puede ayudar mucho a la defensiva”, explicó el extimonel del Rebaño en ESPN.

Jared Borgetti explicó diferencia entre la Hormiga con Sepúlveda y Marín

“Ángel Sepúlveda no es un nueve, nueve. Sí, ayuda un poquito en la construcción y sale del área, eso también es algo que ayuda bastante. Pero a diferencia de ellos dos, la Hormiga era mucho más nueve, nueve, de quedarse más en el área“, concluyó el exdelantero mexicano.

Los números de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín