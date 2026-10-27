Armando González volverá a tener acción con Olympiacos cuando enfrente a GS Marko por la Copa de Grecia. Por esta razón, repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO a la Hormiga.

Armando González volvió a ser titular el último fin de semana en la goleada por 5-0 de Olympiacos ante Kalamata FC, pero no marcó. Mañana, el conjunto helénico y la Hormiga volverán a tener acción cuando visiten a GS Marko por la jornada 4 de la Copa de Grecia, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y GRATIS al futbolista formado en Verde Valle.

Imanol Alguacil no paró de recibir críticas de toda la afición rojiblanca debido a que decidió sentar a la Hormiga cuando no para de generar jugadas de peligro. La semana pasada respondió en la cancha, ya que ingresó en el segundo tiempo ante Sparta Praha y marcó un golazo de cabeza por la fecha dos de la UEFA Europa League.

Mañana, Olympiacos vuelve a tener acción en la Copa de Grecia, torneo en el que Armando González es el goleador con cuatro anotaciones. La gran pregunta que surge es si el técnico español lo tendrá en cuenta como titular o suplente, ya que lo considera de inicio para enfrentar a AE Kifisia FC por la jornada 9 de la Superliga de Grecia.

Armando González vuelve a tener acción con Olympiacos.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el GS Marko vs. Olympiacos por la Copa de Grecia?

El choque entre GS Marko y Olympiacos se jugará este miércoles 27 de octubre a las 07:00 del Centro de México, correspondiente a la jornada 4 de la Copa de Grecia. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Municipal de Markópulo, en el que la Hormiga podría ser titular.

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¿Cómo ver EN VIVO el GS Marko vs. Olympiacos por la Copa de Grecia?

El juego en el que Armando González podría ser titular con Olympiacos ante GS Marko se podrá ver en vivo y en directo en las diferentes plataformas de Claro Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con la Hormiga en la Copa de Grecia.