Armando González volvió a dar de qué hablar este jueves después de convertirse en el héroe del Olympiacos con el gol que le dio la victoria frente al Sparta Praga en la Europa League. Aunque Imanol Alguacil volvió a darle la titularidad a Roman Yaremchuk y mandó a la Hormiga al terreno de juego como revulsivo, el delantero mexicano necesitó apenas unos minutos para marcar la diferencia y ayudar al conjunto de El Pireo a conseguir su tercera victoria consecutiva en la competición europea.

La Hormiga llega motivado a su siguiente compromiso después de ingresar al minuto 62 ante el Sparta Praga y marcar el tanto del triunfo apenas 16 minutos más tarde. Con esa anotación, el canterano de Chivas alcanzó cinco goles en sus primeros 10 partidos con el Olympiacos, contando sus participaciones en la Copa de Grecia y la Europa League. No obstante, su efectividad contrasta con la pérdida de protagonismo que ha experimentado desde la llegada de Alguacil en septiembre, pues todavía busca ganarse un lugar habitual en el once inicial.

Ahora, González tendrá una nueva oportunidad para demostrar que también puede responder en la Superliga de Grecia, donde todavía no consigue estrenarse como goleador. El siguiente partido será ante el Kalamata y podría representar una buena ocasión para romper esa sequía liguera y enviarle un mensaje a su entrenador, especialmente después de demostrar en Europa que puede resolver un encuentro incluso cuando dispone de pocos minutos. La gran tarea pendiente de la Hormiga es trasladar esa contundencia al campeonato local.

Por su parte, el Olympiacos necesita mantener el ritmo en la competición doméstica. El conjunto rojiblanco suma 16 puntos y se encuentra en la parte alta de la clasificación, a solamente dos unidades del Panathinaikos, su acérrimo rival. Por ello, el duelo en casa será importante para no perder terreno en la pelea por el liderato, mientras el equipo llega con confianza tras su buen paso por la Europa League. Además, una victoria también ayudaría a consolidar el impulso anímico del plantel de cara a los próximos compromisos.

La incógnita será si el gol frente al Sparta Praga cambia la situación de Armando González y finalmente le permite ser titular en la Superliga griega, o si Alguacil prefiere continuar llevándolo poco a poco. El entrenador tendrá que decidir entre darle una oportunidad al mexicano o mantener su apuesta por Marius Mouandilmadji, quien fue titular en el último encuentro liguero. Mientras tanto, la Hormiga ya hizo su parte con una anotación decisiva, pero ahora deberá esperar para saber si ese rendimiento le alcanza para ganarse un lugar desde el inicio.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se podrá ver el Olympiacos vs Kalamata FC?

El Olympiacos recibirá al Kalamata este domingo 25 de octubre de 2026, a las 8:00 am, tiempo del centro de México, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en El Pireo, Grecia. El encuentro corresponde a la Jornada 8 de la Superliga griega y podrá seguirse en México a través de las plataformas digitales de Claro Sports Spremium y su canal de YouTube. Además, Rebaño Pasión ofrecerá seguimiento e información sobre la participación de Armando González y las novedades del partido.