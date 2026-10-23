Armando González llegó al Olympiacos como una apuesta a futuro, pues el equipo de El Pireo tenía en Ayoub El Kaabi al campeón de goleo de la liga griega, un delantero que, por su experiencia y gran nivel, parecía destinado a ser el titular durante al menos una temporada mientras la Hormiga se adaptaba a un nuevo equipo y a una liga completamente distinta. Sin embargo, el canterano de Chivas comienza a demostrar que está listo para competir por un lugar mucho más importante en el ataque del conjunto griego.

Aunque estaba claro que ambos delanteros tendrían que competir por minutos, desde el principio parecía existir una buena relación entre el atacante marroquí y el mexicano. La lesión de El Kaabi, que lo mantiene alejado de las canchas mientras se recupera de una fractura, abrió la puerta para que González tuviera más oportunidades, aunque esa circunstancia también representó una posibilidad importante en lo deportivo para el exjugador rojiblanco.

La situación cambió con la llegada de Imanol Alguacil, quien ha dado señales de preferir delanteros con mayor presencia física en determinadas decisiones de alineación. Sin embargo, el gol de la Hormiga frente al Sparta Praga en la Europa League, con el que le dio la victoria al Olympiacos, volvió a poner sobre la mesa la pregunta de si merece más minutos e incluso una oportunidad como titular habitual. El mexicano respondió de la mejor manera posible: aprovechando su oportunidad y marcando la diferencia cuando su equipo lo necesitaba.

La celebración posterior también dejó una imagen significativa. Después de que sus compañeros le cedieran el protagonismo para encabezar los festejos frente a la afición, el propio Ayoub El Kaabi se acercó a abrazarlo y felicitarlo por su anotación. El delantero marroquí, que continúa recuperándose de su lesión y necesita apoyarse en una muleta para desplazarse, no dejó pasar la oportunidad de reconocer el mérito de González, autor de un gol que le permitió al conjunto de El Pireo sumar tres puntos más en la competición europea.

Este es apenas uno de los gestos que los compañeros de la Hormiga han tenido con él durante los últimos partidos. Poco a poco, el delantero mexicano parece ganarse un lugar en el vestidor gracias a su actitud positiva, su esfuerzo diario y su disposición para trabajar por el equipo. A ello se suma la humildad que lo ha caracterizado desde sus primeros pasos en Chivas, cualidades que podrían ayudarlo a consolidarse en una plantilla donde todavía necesita convencer al cuerpo técnico de que puede asumir un papel protagónico.

Armando González manda un mensaje de agradecimiento a los aficionados mexicanos

Al finalizar el encuentro del Olympiacos ante el Sparta Praga, Armando Gonzalez envió un mensaje de agradecimiento a los aficionados mexicanos que están al pendiente de él y que, a pesar de que ha tenido pocos minutos de juego en los últimos partidos, están siempre atentos a cuándo entra al campo. En dicho mensaje, la Hormiga señaló que “los quiere mucho”, y dejó en claro que este es apenas el comienzo de su aventura en Europa, por lo que seguirá trabajando para mejorar en el terreno de juego.