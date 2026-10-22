Armando González volvió a demostrar su capacidad goleadora y, ante las dudas sobre su físico, anotó de cabeza.

Armando González volvió a demostrar de lo que está hecho y levantó la mano de la mejor manera posible para un delantero: con goles y aprovechando cada oportunidad. A pesar de los pocos minutos que ha recibido por parte de Imanol Alguacil en el Olympiacos, el canterano de Chivas volvió a hacerse presente en el marcador y dejó claro que tiene argumentos para pelear por un lugar en el once titular.

Este jueves, durante el partido de Europa League frente al Sparta Praga, el estratega español volvió a dejar a la Hormiga en la banca, una decisión que provocó el enojo de varios aficionados mexicanos y griegos. La molestia tiene una explicación: Roman Yaremchuk, el delantero que suele arrancar como titular, apenas sumaba un gol en siete partidos, mientras que González registraba cuatro anotaciones en la temporada antes de este encuentro. La diferencia en los números alimentaba las críticas hacia Alguacil por mantener al mexicano como una alternativa desde el banquillo.

Sin embargo, Armando González volvió a responder dentro de la cancha. El mexicano ingresó al minuto 62 en sustitución de Yaremchuk y necesitó poco tiempo para marcar la diferencia. Después de un excelente pase de Marcus Pedersen, quien también entró de cambio, la Hormiga se desmarcó de gran manera y conectó un remate de cabeza para enviar el balón al fondo de las redes. Su anotación significó el único gol del encuentro y le dio al Olympiacos una importante victoria en la Europa League, convirtiéndose nuevamente en el héroe de su equipo.

Es cierto que el mexicano tuvo algo de fortuna, pues su remate parecía dirigirse hacia afuera antes de terminar en las redes tras un rebote. Sin embargo, eso no le quita mérito a una anotación que terminó siendo una auténtica cachetada con guante blanco para Imanol Alguacil. Una de las razones atribuidas a la falta de confianza en González es su estatura frente a la de Yaremchuk, quien supera el 1.90 de altura. No obstante, la Hormiga encontró el gol precisamente ganando la posición y resolviendo por la vía aérea, demostrando que también puede ser determinante en ese tipo de jugadas.

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Ahora, la gran incógnita es si este gol cambiará la jerarquía de los delanteros en el Olympiacos. El conjunto griego volverá a jugar en casa ante el Kalamata, en un compromiso correspondiente a la Superliga griega, y será una nueva oportunidad para que González demuestre que merece más minutos. Alguacil tendrá que decidir si comienza a darle mayor confianza al mexicano o mantiene su apuesta por otros atacantes que no han conseguido responder con la misma contundencia. Por lo pronto, la Hormiga ya hizo su parte y dejó argumentos para reclamar la titularidad.

¿Cuándo y a qué hora jugará de nuevo Armando González con el Olympiacos?

El próximo compromiso del Olympiacos será este domingo 25 de octubre, a las 8:00 a. m., tiempo del centro de México, cuando reciba al Kalamata en la Superliga griega. El rival no será un trámite sencillo, pues ocupa la sexta posición del torneo y suma tres triunfos en siete partidos disputados. Ante este escenario, habrá que ver si Imanol Alguacil aprovecha el buen momento de Armando González para modificar su alineación y darle la oportunidad de iniciar como titular.