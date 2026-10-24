Las Chivas visitan a Monterrey este sábado en un partido que enfrenta a dos equipos que han conseguido levantar el vuelo después de atravesar algunos encuentros complicados. El Guadalajara busca confirmar su recuperación y mantenerse en la parte alta de la tabla, aunque no podrá contar con todos sus futbolistas, pues varios jugadores no alcanzaron a recuperarse a tiempo para realizar el viaje a la Sultana del Norte. Además, el entorno rojiblanco sigue dando de qué hablar por el futuro de sus derechos de transmisión y las decisiones que han marcado el rumbo del club.

Chivas toma decisión final: no renovará con Prime Video y se unirá a la venta conjunta de derechos

El futuro de las transmisiones del Guadalajara dio de qué hablar luego de que el periodista José María Garrido, en su canal Fútbol con Cerebro, asegurara que Chivas no renovaría su contrato con Prime Video cuando termine en 2028. Según su información, el club estaría dispuesto a sumarse al proyecto para vender de manera conjunta los derechos de transmisión de los equipos de la Liga MX, una iniciativa que busca distribuir de forma más equitativa los ingresos entre los participantes. La decisión llamaría la atención porque Amaury Vergara ha manifestado su satisfacción con Amazon y con la independencia que tiene el Rebaño Sagrado para producir sus transmisiones, pero ahora, el panorama dependerá de cómo avance la propuesta y de las condiciones que se establezcan para el nuevo modelo.

Chivas viaja a Monterrey con cuatro bajas por lesión, no alcanzaron a recuperarse

Las lesiones siguen representando un problema para Gabriel Milito y su cuerpo técnico. De acuerdo con información del comunicador Aldo Lara, José Castillo, Luis Romo y Brian Gutiérrez quedaron descartados para el partido contra Monterrey y no realizaron el viaje con el resto del plantel. A estas ausencias se sumaría la de Ángel Sepúlveda, quien tampoco estaría disponible para el compromiso frente a los Rayados. El delantero podría reaparecer la próxima semana ante Atlante, aunque habrá que esperar para conocer su evolución. De esta manera, el Guadalajara tendrá que afrontar un partido exigente con varias bajas importantes, justo cuando busca consolidar su recuperación en el torneo.

Raúl Rangel le pone fuerte regaño a Luis Rey, al final terminaron abrazados

Uno de los momentos que llamó la atención durante el partido contra Necaxa fue el aparente reclamo de Raúl Rangel a Luis Rey en una jugada a balón parado que pudo representar peligro para el Guadalajara. El guardameta pareció molestarse con el defensor por no despejar el esférico, e incluso Daniel Aguirre intervino para calmar los ánimos. Sin embargo, la escena no pasó a mayores, pues Rangel y Rey terminaron abrazándose después del silbatazo final, en medio de la celebración por la victoria rojiblanca. La secuencia dejó ver la exigencia que existe dentro del equipo, aunque también que el incidente no impidió que ambos futbolistas compartieran el festejo.

José Juan Macías destaca el sacrificio de Amaury Vergara al dejar ir a Armando González y Mateo Chávez

José Juan Macías también habló sobre las decisiones de la directiva rojiblanca y puso como buen ejemplo las salidas de Mateo Chávez y Armando González. En declaraciones para ESPN, el delantero señaló que la visión de los líderes termina marcando el rumbo de cualquier organización y que las decisiones más importantes suelen tomarse desde arriba. En ese sentido, consideró que Amaury Vergara aceptó asumir riesgos al permitir que ambos futbolistas salieran de Chivas, pues el equipo perdió piezas que podían ser importantes para sus aspiraciones deportivas. Aunque reconoció que Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda han intentado responder en el ataque, destacó que la ausencia de un goleador como la Hormiga representa un reto para el Rebaño. Para Macías, ese tipo de decisiones también puede interpretarse como una apuesta por permitir que los jugadores crezcan y busquen objetivos importantes en otros escenarios.

Ayoub El Kaabi, delantero del Olympiacos y competidor de Armando González, le reconoce su gol y lo felicita de gran forma

Armando González sigue dando de qué hablar en Grecia después de marcar el gol que le dio el triunfo al Olympiacos frente al Sparta Praga en la Europa League. La anotación no solo representó tres puntos importantes para su equipo, sino que también provocó una reacción especial de Ayoub El Kaabi, delantero marroquí con quien el mexicano iba a competir por un lugar en el ataque. A pesar de encontrarse en recuperación por una fractura y necesitar una muleta para desplazarse, El Kaabi se acercó a abrazar y felicitar a la Hormiga por su anotación, gesto llamó la atención porque ambos están llamados a disputar minutos en la delantera, pero también refleja el reconocimiento que el canterano rojiblanco comienza a ganarse dentro del vestidor gracias a su trabajo y a sus actuaciones en la cancha.