El delantero surgido del Guadalajara y que también recibió la oportunidad en Europa, aplaude el compromiso del propietario del Rebaño con el futbol mexicano, aunque eso implique el perjudicar al chiverío.

Chivas se ha consolidado como la mejor cantera de toda la Liga MX gracias al surgimiento y consolidación de varios juveniles de manera constante, situación que queda en manifiesto con las recientes exportaciones de jugadores como Armando González y Mateo Chávez, aunque eso implique dejar “vulnerable” al Rebaño según José Juan Macías.

El exdelantero y también canterano del Guadalajara, aseguró que la Liga MX requiere de hacer muchos cambios para que el futbol mexicano pueda dar un salto de calidad en el planeta entero, en donde los directivos son los que deben orquestar estos ajustes, por lo que JJ Macías puso de ejemplo a Amaury Vergara, quien debilita al Rebaño por el bienestar del balompié nacional.

“Realmente, sin raspar tantos muebles, pero el reflejo de una organización siempre viene por la visión de los líderes. Los de abajo no hacen nada sin los que mandan arriba. Claro que hay muchísimas cosas qué mejorar todos, pero las decisiones más importantes siempre vienen de arriba.

“Voy a hablar de un caso específico con Amaury Vergara que pueda dejar salir a Mateo Chávez, que pueda dejar salir a la Hormiga González, poniendo vulnerable a Chivas. Lo está haciendo bien Ricardo Marín o Ángel Sepúlveda, pero no tienen a su goleador y es un gran paso importante ahí para decir: ‘yo si quiero apoyar y estoy dispuesto a dejar ir cosas para ganar allá’. Ese tipo de detallitos que van a sumar, entre mil cosas más que se pueden”, declaró el delantero en ESPN.

¿Cuánto dinero ganó Amaury Vergara con las ventas de Hormiga y Tiloncito?

Evidentemente, el Guadalajara no ha hecho públicas las cifras sobre los traspasos de los dos canteranos rojiblancos; sin embargo, versiones de reporteros que cubren el día a día de las Chivas indican que Mateo Chávez se fue vendido por 3 millones de dólares, mientras que la Hormiga González lo hizo por 15 millones de dólares, contando los bonos que le ofreció el Olympiacos.

Los números de Armando González en Chivas