Chivas continúa preparando su próximo compromiso frente a Monterrey, con la intención de sumar otra victoria que le permita mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026. Sin embargo, mientras Gabriel Milito y sus jugadores se concentran en el cierre de la fase regular, la directiva ya comienza a planificar el siguiente torneo y a identificar posibles refuerzos. Además, la posible venta centralizada de los derechos de transmisión de la Liga MX ha generado dudas sobre el futuro de los ingresos del Guadalajara, que actualmente cuenta con un acuerdo propio para transmitir sus partidos como local.

Armando González anota el gol del triunfo en el Olympiacos con indirecta para Imanol Alguacil

Armando González volvió a demostrar su capacidad goleadora con el Olympiacos al marcar el tanto que le dio la victoria a su equipo en la Europa League. El canterano de Chivas aprovechó la oportunidad que tuvo para levantar la mano ante Imanol Alguacil, quien en los últimos encuentros le había concedido pocos minutos y había preferido otras alternativas en ataque. La Hormiga respondió de la mejor manera posible: con un gol decisivo, una actuación que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del protagonismo que merece dentro del conjunto griego y cuestiona las decisiones del entrenador español, pues ganó un balón por aire y remató de cabeza, cuando fue precisamente el físico de la Hormiga lo que Alguacil dejó ver que no le convencía.

Diego Ochoa provocó a Diego Campillo durante el Chivas vs Necaxa, por eso fueron los empujones

El triunfo de Chivas ante Necaxa también dejó una escena que sigue dando de qué hablar: el enfrentamiento entre Diego Campillo y Diego Ochoa durante una jugada a balón parado. Algunas imágenes de acciones anteriores al intercambio de empujones apuntan a que la molestia del defensor rojiblanco pudo originarse por un contacto previo con el futbolista de los Rayos, quien habría golpeado a Campillo con el cuerpo durante un tiro de esquina que no fue sancionado por el árbitro. La situación habría llevado al jugador del Guadalajara a intentar mantener a su rival a distancia en la siguiente acción, aunque el incidente terminó escalando.

Gabriel Milito ya pidió su refuerzo urgente para el próximo torneo: un delantero

La salida de Armando González al futbol griego ha dejado una necesidad importante en el ataque del Guadalajara, por lo que la directiva ya analiza alternativas para fortalecer la plantilla de cara al siguiente torneo. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, de Fox Sports, la incorporación de un delantero está entre las prioridades de Gabriel Milito. En su columna para Mediotiempo, el comunicador explicó que Chivas ya comenzó a planificar el próximo campeonato y que buscará las opciones disponibles en el mercado. Eso sí, el atacante podría surgir de las Fuerzas Básicas, de otro equipo de la Liga MX o incluso del extranjero, por lo que agotarán todas las opciones.

Chivas saldría perdiendo en la negociación colectiva de derechos de transmisión y Televisa sería el más beneficiado

La posible centralización de los derechos de transmisión de la Liga MX también ha generado dudas sobre el impacto económico que tendría para Chivas. Después de que David Medrano reportara que los clubes habrían acordado no negociar contratos que vayan más allá de 2028, el periodista César Huerta, de AS México, cuestionó esa versión y aseguró que la iniciativa todavía no estaría definida y que el Guadalajara no habría aceptado el esquema, pues podría recibir menos dinero del que obtiene actualmente con su propio contrato. Además, la posibilidad de que ViX, plataforma vinculada a Televisa, concentre las transmisiones también sería un punto de preocupación para el Rebaño.

Descartan la llegada de Edson Álvarez a Chivas para el Clausura 2027

La situación de Edson Álvarez en Europa ha provocado especulaciones sobre un posible regreso al futbol mexicano, especialmente porque el mediocampista no ha conseguido la regularidad que esperaba con el West Ham. En redes sociales, algunos aficionados comenzaron a relacionarlo con Chivas de cara al Clausura 2027, pero el periodista José María Garrido, de Claro Sports, explicó que no existe interés del Guadalajara en fichar al Machín. Entre los factores que complicarían una eventual llegada se encuentra la cantidad de mediocampistas con los que ya cuenta el plantel, además del pasado del futbolista en el América.