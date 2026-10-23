La decisión de Chivas sobre participar o no en la venta de los derechos de transmisión parece la más difícil.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre el futuro de los derechos de transmisión, no solamente de Chivas, sino de todos los equipos de la Liga MX. La posibilidad de unificar los contratos para vender los partidos en un mismo paquete, como sucede en competiciones como la Premier League o LaLiga, parece avanzar cada vez más y podría representar un cambio importante en la forma de comercializar el fútbol mexicano.

Sin embargo, la postura del Rebaño Sagrado es una de las más complicadas de anticipar. El propio Amaury Vergara ha expresado que están muy contentos con Prime Video y la independencia que tienen para realizar sus transmisiones. Además, Chivas se ha consolidado como uno de los clubes que más ingresos obtiene por sus derechos televisivos, por lo que abandonar el modelo actual no parece una decisión sencilla desde el punto de vista comercial.

A pesar de ello, el Guadalajara podría estar dispuesto a participar en una transformación de la Liga MX incluso si eso significa dejar atrás un acuerdo que le ha funcionado. José María Garrido, en su canal de YouTube Fútbol con Cerebro, aseguró que Chivas ya habría tomado una decisión y cumpliría con lo acordado para no renovar sus derechos de transmisión con Amazon, cuyo contrato termina en 2028. De acuerdo con esta información, el club rojiblanco se sumaría al plan para modificar la comercialización de los partidos del fútbol mexicano.

Garrido también explicó que esta posible decisión no respondería a una falta de satisfacción con la plataforma. Por el contrario, señaló que Chivas nunca había estado tan contento con una televisora o servicio de streaming como lo está actualmente con Prime Video, mientras que del lado de Amazon también existiría satisfacción con la relación comercial. La intención sería participar en un cambio que, de acuerdo con sus impulsores, podría beneficiar al conjunto de los clubes y modificar la distribución de los ingresos por televisión.

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La propuesta de comercializar los derechos de transmisión de manera conjunta busca que los equipos con menor poder de negociación puedan obtener mejores ingresos y reducir las diferencias económicas dentro de la competencia. No obstante, esto no significa necesariamente que Chivas tendría que ganar menos dinero. La intención, al menos en teoría, sería construir un modelo más equitativo para los participantes de la Liga MX, aunque todavía queda por conocer cómo se repartirían los recursos y qué condiciones tendría el nuevo acuerdo.

Habría una forma en la que Chivas podría seguir siendo transmitido por Prime Video

Aunque el Guadalajara decidiera no renovar directamente su contrato con Prime Video, todavía existiría una posibilidad de que sus partidos continuaran disponibles en la plataforma. Esto ocurriría si Amazon participa en la subasta de los derechos de transmisión de la Liga MX y consigue adjudicárselos. Aunque ViX podría aparecer como una de las opciones más evidentes para transmitir el campeonato, no sería la única plataforma interesada en el fútbol mexicano. Prime Video ya demostró que tiene interés en este mercado, por lo que su presencia en una eventual nueva etapa no puede descartarse. Por ahora, habrá que esperar a que se definan las condiciones del proyecto y se confirme cómo se comercializarán los derechos a partir de 2028.