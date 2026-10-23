El exgoleador del Guadalajara reveló su confianza acerca del que el artillero del Olympiacos logrará trascender en el balompié del Viejo Continente.

Armando González está llamado a ser el próximo delantero estelar de la Selección Mexicana gracias a sus cualidades que presume desde que debutó en Chivas, por lo que otro canterano rojiblanco, José Juan Macías, está convencido de que el juvenil va a trascender en Europa gracias a que posee virtudes parecidas a las de Chicharito.

El exdelantero del Guadalajara recordó su experiencia en el balompié del Viejo Continente, por lo que está convencido de que la Hormiga solo requiere de tiempo y minutos de juego para consolidarse en el Olympiacos, asegurando que tiene cualidades similares a las de Javier Hernández.

“Le dan confianza. Realmente, la Hormiga es un gran chavo, lo tuve en Chivas de roomies en la última pretemporada y lo único que necesita es paciencia. Viví lo mismo en Getafe, llegué y la diferencia es que yo me fui en préstamo, él ya fue compra, entonces cambias de entrenador y claro que te cambia todo el panorama.

“Realmente, este gol le va a dar muchísima confianza (en Europa League). Es un gran chavo, súper apegado a Dios, de buena familia y eso le da muchísimas raíces. Le va a ir muy bien, solamente paciencia y se le va a dar.

“La Hormiga tiene muchas similitudes a Chicharito en su forma de moverse dentro del área, le gusta ir detrás del segundo central, en un balón lateral, atacar, se sabe mover muy bien. Hay cosas por mejorar, pero lo va a hacer. Cosas de botarse, sostener más el balón, poderle dar salida a tu equipo para darle oxígeno. Ir madurando dentro de la cancha, al tener minutos, pero después tiene un olfato de gol que es lo más difícil”, declaró el delantero en ESPN.

¿Cuántas lesiones de ligamento cruzado anterior ha sufrido JJ Macías?

Pese a que apenas tiene 27 años de edad, el delantero surgido de la cantera de Chivas tiene un extenso y delicado historial con las lesiones, en donde ha sufrido tres rupturas de ligamento cruzado anterior, dos las sufrió estando en el Guadalajara entre 2021 y 2022, mientras que a finales del 2025, con Pumas, sufrió la tercera.