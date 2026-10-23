El exdelantero del Guadalajara reveló que sostuvo una charla con la Hormiga para darle consejos antes de emigrar rumbo al futbol de Grecia.

Alan Pulido reapareció ante las cámaras hace unos días cuando participó como invitado en un evento organizado por las Leyendas del Guadalajara, en donde recientemente se viralizó un video en el que destapó una plática que sostuvo con Armando González antes de marcharse al Olympiacos.

Puligol tiene experiencia en el futbol de Grecia, ya que después del Mundial del 2014 se marchó al balompié helénico, en donde militó en el Levadiakos y posteriormente pasó al Olympiacos, permaneciendo en dicha institución hasta el 2016 cuando Chivas cerró su traspaso para regresar a la Liga MX.

Es por eso que el tamaulipeco decidió ponerse en contacto con la Hormiga, en donde le habría dado algunos consejos, en donde destacó que debía picar piedra para ganarse un lugar en la escuadra griega, ya que el nombre que se había generado era solo en México.

“Muy contento. Hablé con él antes de irse, ahí le di algunas referencias y consejos. Se me hace una muy buena salida, a un equipo muy importante, para mí el más grande de Grecia, en el cual le va a ayudar muchísimo para poder despuntar para otro equipo.

“Simplemente que siguiera con esa hambre. Que valorara mucho ese reto, porque el irte a otro país, con otro idioma muy diferente y el estar tan chico y vivir esta experiencia lo va a hacer madurar. Le comenté que aquí ya tiene un nombre por lo que había hecho en Chivas, pero allá iba a ser uno más y que tenía que demostrar poco a poco, con goles, en lo que él se especializa. Creo que va por buen camino”, declaró el exdelantero del Rebaño a Diego Yvey de ESPN.

¿Por qué se dio la salida de Alan Pulido de Chivas?

Aunque ni la directiva ni el cuerpo técnico de Gabriel Milito dieron una postura oficial sobre los factores que provocaron la decisión de no tomar más en cuenta al veterano delantero; sin embargo, versiones destapadas de forma extraoficial por los reporteros de la fuente rojiblanca señalaron conductas poco profesionales de parte del atacante.

Según reportes, Alan Pulido se mantuvo como asiduo visitante a los eventos nocturnos de las Fiestas de Octubre del 2025, conducta que no gustó a Gabriel Milito, quien habría decidido restarle participación hasta borrarlo por completo.