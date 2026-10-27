El Emperador rompió el silencio y habló abiertamente sobre la equivocación que cometería la directiva rojiblanca con el tema contractual del entrenador argentino.

Chivas ha ingresado a la recta final del Apertura 2026 y parece ser que está recuperando la memoria futbolística en el mejor momento tras registrar triunfos sobre Necaxa y Monterrey; sin embargo, un tema que inquieta a aficionados y hasta directiva del Rebaño es sobre la renovación de Gabriel Milito.

El entrenador argentino le devolvió la tranquilidad y el protagonismo al Guadalajara, por lo que sigue surgiendo la preocupación sobre si el sudamericano continuará en el proyecto rojiblanco o si existe la probabilidad de que se marche en los próximos meses.

Es por eso que el exjugador de las Súper Chivas, Claudio Suárez, analizó el tema de la renovación de Gabriel Milito y aseguró que “sería un gran error el dejarlo ir”, por lo que piensa que la directiva encabezada por Amaury Vergara necesita tratar de retenerlo por la idea futbolística que ha implementado en la escuadra tapatía.

“También me extraña y sería un gran error el dejarlo ir. Y me incluyo, porque muchos de nosotros nos preocupamos por lo que estaba pasando Chivas, tantos cambios o que no veías un plantel para competir por el título, porque a Chivas se le exige el título.

“Y Gabriel Milito en base al trabajo en equipo, ha hecho muy bien las cosas. No importa si se lesiona Luis Romo o si está fuera Roberto Alvarado. Se fue la Hormiga González a Europa, pero finalmente el equipo trabaja en equipo y ese es el sostén, no depende de individualidades y yo se lo atribuyo al trabajo de Gabriel Milito“, explicó el exjugador en Fox.

Gabriel Milito evitó hablar del tema de su renovación

Hace unas semanas, al ser cuestionado sobre el tema de su renovación de contrato en la conferencia de prensa tras el empate contra Tigres, el entrenador argentino dio una preocupante respuesta al evadir la pregunta y aseguró: “No es momento para hablar de esa situación”.

¿Claudio Suárez ve a Chivas como candidato al título del Apertura 2026?

“Yo creo que sí. El torneo pasado porque le quitaron cinco seleccionados sí le costó. Aunque muchos dijeron que no, pero le pesó y ahora va a contar con todos y creo que tiene muchas posibilidades. Si vemos los que llegan mejor al cierre son América, Cruz Azul y Toluca que ha bajado, pero a los demás no los veo tan fuertes”, concluyó el exjugador rojiblanco.