El entrenador del Guadalajara sorprendió con su respuesta al ser cuestionado sobre si se ha pretendido una renovación de contrato.

Chivas está viviendo un momento complicado en el Apertura 2026 al registrar cuatro partidos en fila sin poder ganar; sin embargo, Gabriel Milito prefiere enfocarse en eso al cien por ciento, dejando de lado el tema de su renovación con el Rebaño debido a que su contrato actual comienza a agotarse.

El entrenador argentino llegó al Guadalajara para el Apertura 2025, transformando drásticamente la realidad del conjunto rojiblanco, llevándolos al protagonismo en la Liga MX gracias a los buenos resultados y por el brillante estilo de juego.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre el tema de su renovación de contrato en la conferencia de prensa tras el empate contra Tigres, el entrenador argentino prefirió evadir la pregunta y aseguró: “No es momento para hablar de esa situación”.

¿Cuánto le resta de contrato a Gabriel Milito en Chivas?

El entrenador argentino llegó al banquillo de Chivas para el Apertura 2025, firmando un contrato por dos años, por lo que está disputando su tercer semestre al frente del Guadalajara, terminando su vínculo en el verano del 2027.

Sin embargo, diversas versiones periodísticas destaparon desde hace algunos meses que el deseo de la directiva del chiverío es ofrecerle una renovación de contrato, aunque no se han revelado avances en las conversaciones con el argentino o su entorno.

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En Argentina suspiran por el regreso de Gabriel Milito

Desde la llegada de Gabriel Milito a México hace casi año y medio, han comenzado a surgir múltiples reportes de clubes de Argentina que estarían interesados en hacerse de los servicios del timonel del Guadalajara, quien ha expresado su deseo de cumplir con su contrato, negándose a escuchar propuestas por tener contrato con el Rebaño.