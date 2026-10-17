Chivas ha caído en una severa crisis de resultados tras hilvanar cuatro partidos sin poder ganar, lo que les ha ocasionado que se rezaguen en la tabla de posiciones del Apertura 2026; sin embargo, surge la incógnita de cuán responsables son los futbolistas que están demostrando un bajo nivel futbolístico.

Es evidente que Gabriel Milito se ha equivocado en algunas situaciones que el propio entrenador ha admitido abiertamente en las conferencias, en donde inclusive ha tenido que lidiar con las múltiples lesiones de varios futbolistas importantes, en donde ahora se suma la de Omar Govea que no pudo jugar contra Tigres.

Sin embargo, hay futbolistas que están demostrando un nivel muy bajo, siendo la diferencia principal con lo mostrado en el torneo anterior, en donde parecía que lucían porque querían subirse a la Copa del Mundo.

Jugadores con bajo nivel en el Apertura 2026

Todos son seres humanos y se pueden cometer equivocaciones; sin embargo, cuando el bajo nivel se ha vuelto una constante durante varias semanas es evidente que no están demostrando toda su calidad como lo hicieron en el Clausura 2026.

Futbolistas como Richard Ledezma, Efraín Álvarez o Ángel Sepúlveda, demostraron un nivel mucho más alto en el torneo anterior, mientras que en esta ocasión solamente dan chispazos de la innegable calidad que posee cada futbolista.

Buena suerte por equivocación de Juan Brunetta

El futbolista de Tigres, Juan Brunetta, fue la clave para transformar el partido debido a la plancha que le propinó a Leonel Calderón, ganándose la expulsión, por lo que los felinos renunciaron al ataque y permitió que el Guadalajara atacara con mayor facilidad en el segundo tiempo.

Partidazo de Brian Gutiérrez y Piojo Alvarado

Roberto Alvarado es el futbolista que sigue demostrando un nivel futbolístico de locura en el interior de Chivas, ya que se ha desenvuelto en diversas posiciones y en todas fue determinante para orquestar la ofensiva del Guadalajara.

Por su parte, Brian Gutiérrez estuvo trabajando la doble contención, en donde poco a poco fue pisando el área de los felinos, generando peligro y repartiendo el esférico para encontrar a jugadores mejor posicionados. Es evidente que el mediocampista mexico-estadounidense se está reencontrando con su mejor futbol.

Grandes reapariciones de Bryan González y Diego Campillo

Ambos futbolistas habían estado lastimados hace unos días, pero reaparecieron y lo hicieron de muy buena manera, confirmando que esta dupla es una de las más importantes en el esquema de Gabriel Milito, atacando constantemente por la banda izquierda.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas vs. Tigres