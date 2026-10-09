El Guadalajara afina detalles para enfrentarse a los Zorros en el Clásico Tapatío, en donde surge mucha información en torno a los jugadores rojiblancos.

La Fecha FIFA por fin llegó a su fin y la pelota volverá a rodar en la Liga MX, en donde el partido más atractivo de la jornada 11 será el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, duelo en el que ambos clubes se pelean el orgullo y la parte alta de la tabla de posiciones del Apertura 2026.

Sin embargo, en las horas previas al silbatazo inicial, diversos futbolistas del Guadalajara han estado inmersos en diversos temas que van desde su continuidad en el Rebaño hasta los posibles elegidos por Gabriel Milito para poder ir de arranque en el choque contra los Zorros.

¿Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez pidieron irse de Chivas?

Desde hace algunos días se ha viralizado información que pone en entredicho la continuidad de algunos jugadores de Chivas como Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, recientemente destapó que eso es mentira, que dentro del Rebaño no hay planes de darlos de baja ni petición de salida de ningún futbolista.

“Han salido un montón de cosas a lo largo de esta semana, he visto un montón de rumores. Mucha gente que tira información de que si Brian Gutiérrez se va a ir que porque lo amenazó no sé quién y que está con un tema de seguridad comprometida para su familia. Luego escuché que si Efraín Álvarez está descontento porque como no siempre es titular, pide irse.

“Me encargué de preguntar y todo está tranquilo de momento, no están contemplando el tema de salidas. No se está hablando, no se está tratando y no hay ningún futbolista que esté pidiendo salir, al día de hoy”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Probable alineación de Chivas contra Atlas

El Clásico Tapatío es uno de los partidos más importantes en el calendario de las Chivas, por lo que Gabriel Milito tomaría las cosas con mucha seriedad el partido contra Atlas, por lo que el comunicador Alejandro Ramírez habría filtrado la que sería la alineación.

Daniel Aguirre es “fichado” por equipo de la NFL

Previo al Clásico Tapatío, los 49ers de San Francisco sorprendieron al “fichar” a Daniel Aguirre como su refuerzo tras compartir una fotografía con un jersey personalizado para el futbolista que vivió durante casi toda su vida en California debido a su doble nacionalidad.

Nuevo jersey de Chivas

Durante la semana se ha mencionado sobre la tercera indumentaria que saldría a la luz en los próximos meses, en donde el Guadalajara volvería a utilizar un escudo retro del Club Unión como lo ha hecho en algunas prendas de edición limitada en los años recientes.