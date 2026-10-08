Un nuevo reporte aclaró todo acerca de las versiones que ponen a los dos mexico-estadounidenses fuera del Guadalajara en el próximo mes de diciembre.

Chivas suele ser el blanco constante de rumores y mentiras por parte de diversos comunicadores que desean desestabilizar al conjunto rojiblanco, por lo que en los días recientes comenzaron a circular versiones que aseguraban que Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez querrían abandonar al Rebaño porque estarían descontentos.

El Guadalajara se mantiene como uno de los candidatos más serios al título, en donde es evidente que algunos jugadores han sufrido una considerable baja de juego; sin embargo, Gabriel Milito y su cuerpo técnico continúan trabajando con ellos para recuperarlos.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, destapó que desde dentro del chiverío le aseguran que no se está contemplando ninguna salida y que ningún futbolista ha manifestado su deseo de abandonar la institución para el próximo Clausura 2027.

“Han salido un montón de cosas a lo largo de esta semana, he visto un montón de rumores. Mucha gente que tira información de que si Brian Gutiérrez se va a ir que porque lo amenazó no sé quién y que está con un tema de seguridad comprometida para su familia. Luego escuché que si Efraín Álvarez está descontento porque como no siempre es titular, pide irse.

“Me encargué de preguntar y todo está tranquilo de momento, no están contemplando el tema de salidas. No se está hablando, no se está tratando y no hay ningún futbolista que esté pidiendo salir, al día de hoy”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.