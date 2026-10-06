El Guadalajara se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío por el Apertura 2026. En medio de este contexto, Chuyón Hernández, reconocido insider de Chivas, dio a conocer que Brian Gutiérrez podría salir en el mercado de invierno por un hecho de inseguridad que vivió una persona cercana a él.

Es un hecho que el Rebaño Sagrado llevó adelante tres buenos mercados de pases con la incorporación de importantes figuras para marcar la diferencia dentro del campo de juego. Sin embargo, hay una serie de futbolistas que comenzaron con grandes expectativas, pero cuya actualidad está muy lejos de su inicio con la playera rojiblanca.

Uno de ellos es sin duda Brian Gutiérrez, quien con un puñado de entrenamientos se ganó la titularidad en Chivas para luego ser considerado por Javier Aguirre en el Mundial 2026. Sin embargo, su actualidad lo tiene como un jugador habitual en el banco de suplentes, pero un hecho de inseguridad de una persona cercana lo empujaría a salir del Guadalajara.

Brian Gutiérrez podría salir de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“El caso de Brian Gutiérrez me dicen que ocurrió una situación externa a Chivas. Me dicen que un tema de inseguridad con un ser cercano a él que lo acompañaba en su aventura acá en México y que al final algo sucedió y que por eso esa persona se volvió a Estados Unidos y que eso tiene con la mente puesta a Brian. Medio dicen, ojo el rumor, de volver al país de las barras y las estrellas repito por una situación de seguridad”, comentó Jesús Hernández en su canal de YouTube.

Y agregó: “Brian Gutiérrez puede salir de Chivas para volver a MLS. Volver a MLS si hay alguna oferta que le salga de algún equipo de MLS para que Brian Gutiérrez pueda seguir su carrera pues lejos del Deportivo Guadalajara y también lejos de estas situaciones”.

Los números de Brian Gutiérrez en Chivas