La Fecha FIFA por fin ha ñllegao a su fin, por lo que Chivas ya podrá volver a la actividad en el Apertura 2026 y lo hará con un duelo de Liguilla adelantada el próximo fin de semana cuando se enfrente a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron en un partido en el que se definirá el liderato del torneo, donde podría haber polémica garantizada con el silbante.

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La Comisión de Árbitros dio a conocer sus designaciones para la jornada 17 de la Liga MX, en donde para el duelo más importante de toda la jornada entre rojiblancos y celestes se decidió enviar a Daniel Quintero, silbante que ha causado revuelo por sus decisiones en los partidos, en donde habría pitado tanto en contra como en favor del Rebaño.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, Omar Villarreal, recordó que este silbante fue controversial en el duelo de la jornada 1 contra el Toluca, en donde el colegiado expulsó a Ángel Sepúlveda en una jugada que dividió opiniones, por lo que fue determinante para el primer descalabro del chiverío en el torneo actual, además de que fue el que marcó a favor el penalti que falló Javier Hernández en los Cuartos de Final de vuelta del Apertura 2025.

"En este torneo, Chivas ha perdido muy pocos partidos, pero uno de ellos fue contra el Toluca, arrancando el certamen. Quintero expulsó al Cuate Sepúlveda en ese partido y Chivas lo perdió. Además, él estuvo en el Cruz Azul contra Guadalajara de la Liguilla del primer torneo de Gabriel Milito, el del 'chicharazo', Daniel Quintero Huitrón fue el que lo marcó a favor, el que le hubiera dado el pase", recordó el comunicador en su canal de YouTube.

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¿Cuáles son los números de Daniel Quintero en el Apertura 2026?

El silbante ha impartido justicia en ocho partidos a lo largo de la fase regular del Apertura 2026, en donde ha sacado 35 amonestaciones por dos expulsiones. A pesar de esa cuota tan alta de tarjetas, el colegiado solamente ha decretado un penalti y fue en la jornada 13 precisamente en favor de Cruz Azul en el duelo contra Pachuca.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.