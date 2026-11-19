El Apertura 2026 está por llegar a su fin en la etapa de fase regular, por lo que 10 equipos quedarán eliminados para comenzar a planificar su armado de plantel para el próximo torneo, por lo que la temporada de rumores ha comenzado oficialmente y como es costumbre, Chivas es el principal club involucrado al respecto.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Hace unas horas se aseguró que el Rebaño está sondeando a Alán Bautista del Pachuca ; sin embargo, ahora también se le estaría relacionando al también zaguero de los Tuzos, Jorge Berlanga, quien supuestamente estaría en la órbita del Guadalajara para convertirlo en uno de sus refuerzos para el siguiente torneo.

Sin embargo, el origen de la "información" es una cuenta de redes sociales que recurrentemente postea imágenes y comentarios con humor relacionado al conjunto del chiverío, por lo que dicha versión debe ser tomada con mucha cautela para no incrementar los rumores en caso de ser una broma.

Origen del rumor de Jorge Berlanga a Chivas

Photo: Origen del rumor de Jorge Berlanga a Chivas

¿Quién es Jorge Berlanga?

Jorge Ernesto Berlanga Vázquez es un defensor de 23 años de edad que toda su vida ha jugado en el equipo del Pachuca, llevando un proceso formativo desde la Sub 13, en donde ha ido subiendo hasta formar parte del primer equipo, debutando en Liga MX el 10 de julio de 2023 en un duelo entre los Tuzos contra el Club León en donde los hidalguenses perdieron por marcador de 4-0, en donde el juvenil participó durante 45 minutos.

PUBLICIDAD

Los números de Jorge Berlanga en el Apertura 2026

Jorge Berlanga suma 554 minutos en el Apertura 2026

Photo: Jorge Berlanga suma 554 minutos en el Apertura 2026

¿Cuánto costaría la carta de Jorge Berlanga?

El juvenil defensor y canterano del Pachuca, Jorge Berlanga, estaría cotizado en un millón y medio de euros según el portal especializado Transfermarkt, por lo que no implicaría un desembolso fuerte para la familia Vergara, aunque la realidad su incorporación debería ser por petición de Gabriel Milito, situación que no ha sucedido.