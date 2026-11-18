El futbol ha ido cambiando y evolucionando con el transcurrir de los años, por lo que los esquemas, estilos de juego, estrategias y hasta condiciones atléticas de los jugadores ha ido cambiando con el pasar del tiempo; sin embargo, la leyenda de Chivas Femenil, Tania Morales, lanzó una fuerte crítica contra los jugadores del varonil debido a que considera que están sobreprotegidos.

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La Capi-Tania respondió a una dinámica que surgió en el podcast de Leyendas del Guadalajara, en donde se cuestionó sobre si en el Rebaño les "falta el corazón porque sobra el dinero", en donde no titubeó en confirmar dicha teoría, asegurando que en femenil les exigían que si no alcanzaba el futbol tenían que compensarlo con más esfuerzo.

"Sin querer queriendo, siento que le dieron un poquito al clavo. Es una percepción, cada quien puede tener su opinión, pero sí siento que en Chivas cada vez más tratan al jugador varón con pinzas. Lo chiquean demasiado y llega el momento en que es contraproducente porque luego en la cancha no todo es fácil, pero ya no le echan esta garra, este corazón.

"Nos decía a nosotras un entrenador: 'si por futbol ya no me da más, pues por corazón'. No dejo de correr, no dejo de meter el pie, no dejo de meterle. En mi percepción creo que sí llega un poquito a pasar esta situación", explicó la exmediocampista rojiblanca en el podcast de Leyendas del Guadalajara.

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¿Cuál es el legado de Tania Morales en Chivas Femenil?

La mediocampista que portó el dorsal 10 durante varios años en el Guadalajara es considerada la primera leyenda del Rebaño Femenil debido a su calidad que la hacía destacar sobre el resto de las jugadoras, además del liderazgo y amor por los colores rojiblancos, logrando ser parte de la generación que consiguió el título en el primer torneo del Circuito Rosa en el Apertura 2017.

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¿Cuáles son los números de Tania Morales en Chivas Femenil?