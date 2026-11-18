Chivas ya comienza a trabajar en la conformación de su plantilla para el Clausura 2027, pues una de las principales prioridades de la directiva rojiblanca sería encontrar un centro delantero capaz de fortalecer el ataque de Gabriel Milito . Y es que, después de la salida de Armando González al fútbol europeo, el Guadalajara ha tenido que buscar diferentes alternativas para mantener su capacidad goleadora, especialmente porque no abundan los atacantes mexicanos de alto nivel disponibles en el mercado. Por eso, durante las últimas semanas han comenzado a surgir varios nombres como posibles refuerzos del Rebaño Sagrado, aunque algunos de ellos ya estarían prácticamente descartados.

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Uno de los futbolistas que más llamó la atención recientemente fue Armando León, delantero mexicano que actualmente milita en el fútbol de Croacia y que llegó a ser relacionado con un posible fichaje por Chivas. Además, el atacante recibió una convocatoria de Rafael Márquez para participar con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre, lo que generó expectativas sobre su rendimiento y la posibilidad de que se convirtiera en una alternativa interesante para el Guadalajara. Y es que su presencia en el combinado nacional parecía representar una oportunidad para demostrar que tenía condiciones para competir al más alto nivel, especialmente en una posición donde el fútbol mexicano continúa buscando nuevas opciones.

Sin embargo, los rumores que colocaban a Armando León en el radar de Chivas ya habían sido desmentidos desde hace algunos días , y ahora su participación con la Selección Mexicana tampoco terminó de la manera que esperaba. Y es que el delantero no disputó un solo minuto durante los dos encuentros contra Jamaica, pues tuvo que seguir ambos partidos desde las gradas. Además, de acuerdo con reportes de periodistas que siguen de cerca al Tri, el cuerpo técnico de Rafael Márquez habría considerado que León todavía no cuenta con el nivel necesario para competir en la Selección Mayor, al grado de que una de las valoraciones difundidas fue que difícilmente volvería a recibir una convocatoria. Por ahora, se trata de una evaluación atribuida a esos reportes y no de una postura oficial del entrenador.

Ante esta situación, la posibilidad de que Armando León se convierta en refuerzo de Chivas para el Clausura 2027 parece todavía más lejana, especialmente porque el Guadalajara necesita encontrar un atacante que realmente represente un salto de calidad para su plantilla. Y es que la salida de Armando González dejó un vacío importante en el ataque rojiblanco, por lo que la directiva buscaría un futbolista con capacidad para competir inmediatamente por la titularidad y aportar goles. Por eso, si León todavía no consigue convencer al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, resultaría complicado justificar una inversión importante para llevarlo al Rebaño Sagrado, aunque su ausencia de minutos con el Tri tampoco determina por sí sola su verdadero nivel futbolístico.

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Además, Chivas cuenta con otras alternativas que podrían resultar más convenientes que apostar por un delantero procedente del fútbol croata, especialmente porque el club tiene la posibilidad de recuperar a Sergio Aguayo para el Clausura 2027 si así lo considera necesario. A esto se suma que Gabriel Milito ha encontrado una solución interesante al utilizar a Santiago Sandoval como falso nueve durante los últimos encuentros, una función en la que el joven rojiblanco ha conseguido responder a las exigencias del entrenador argentino. Por eso, el Guadalajara podría decidir apostar por futbolistas que ya conoce y que forman parte de su estructura deportiva, antes de realizar una contratación que no necesariamente garantice una mejoría inmediata en el ataque.

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Chivas va por un centro delantero y un defensa central para el Clausura 2027

Aunque recientemente se ha informado que la directiva rojiblanca no tendría contemplado realizar fichajes de renombre durante el mercado de invierno, las posiciones que más sentido tendría reforzar son la de centro delantero y defensa central, especialmente por las exigencias que enfrentará el Guadalajara durante el próximo semestre. Y es que Gabriel Milito necesitará una plantilla competitiva para disputar tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup, por lo que contar con alternativas confiables será fundamental. Sin embargo, esto no significa que Chivas esté obligado a realizar contrataciones millonarias, pues también podría recurrir a jugadores de sus Fuerzas Básicas o recuperar futbolistas que actualmente se encuentran fuera del club. Por ahora, la prioridad será encontrar opciones que realmente encajen en el sistema del entrenador y representen una mejora para el equipo.