La Selección Mexicana volverá a tener acción esta noche cuando reciba a Jamaica por la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League en el Gigante de Acero. En medio de este contexto, afirman que Rafa Márquez habría decidido que Santiago Sandoval, Hormiga González y Mateo Chávez vayan de inicio para enfrentar a los Reggae Boys.

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Es un hecho que la base del Tri pertenece a jugadores formados en Verde Valle, motivo por el cual varios americanistas sufren. El sábado, el Tala falló previo al primer gol en contra, mientras que Luis Romo y Roberto Alvarado no terminaron de marcar la diferencia para evitar caer por 3-2 en Kingston .

Rafa Márquez utilizará a varios jugadores de Chivas ante Jamaica.

Photo: Rafa Márquez utilizará a varios jugadores de Chivas ante Jamaica.

Esta noche la Selección Mexicana volverá a tener acción con el objetivo de ganar por un gol de diferencia ante Jamaica. Para el duelo en el Gigante de Acero, Rafa Márquez habría decidido mantener a varios canteranos del Guadalajara en el cuadro titular.

Según lo informado por Claro Sports, Armando González, Santiago Sandoval y Mateo Chávez irían de inicio para enfrentar a los Reggae Boys, mientras que Luis Romo iría al banco de suplentes. A su vez, Raúl Rangel y Roberto Alvarado irían de inicio para ir en busca de la remontada en Nuevo León.

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¿A qué hora se juega México vs. Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica se disputará el próximo martes 17 de noviembre a partir de las 20:30 desde el Gigante de Acero de Monterrey, Nuevo León. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en el territorio nacional por el Canal 5, Azteca 7, ViX Premium y el canal de YouTube de la Concacaf, mientras que en Estados Unidos por TUDN, ViX Premium, Univision y TV Azteca.