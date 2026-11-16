Chivas inicia esta semana pensando en Cruz Azul con el objetivo de ganar para ser primero en la tabla general de posiciones. Mientras se preparan para el duelo ante la Máquina, el mercado de pases ya suena fuerte en el Rebaño Sagrado debido a que se define el futuro de Cade Cowell, a quien se le acaba el préstamo con New York Red Bulls, mientras que sale a la luz cuánto tendría que pagar Amaury Vergara si quiere fichar a Erik Lira.

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En medio de este contexto, la Selección Mexicana Sub-20 tuvo acción ante Chile y Gael García Ortega anotó un golazo. Por otro lado, luego de la clasificación del femenil ante FC Juárez, Antonio Contreras puso una insólita excusa para no hablar de Carolina Jaramillo.

La suma que Chivas exige por Cade Cowell

Es un hecho que Cade Cowell quiere quedarse en Estados Unidos y que New York Red Bulls lo quiere fichar. Mientras se espera que se defina su futuro, César Merlo reveló las exigencias del Guadalajara y el movimiento que hará la franquicia estadounidense. “El Vaquero Cade Cowell está a préstamo hasta fin de año en New York Red Bulls. New York Red Bulls tiene hasta principios de diciembre para confirmar si va a hacer uso de la opción de compra, opción de compra que es de 5 millones de dólares”, explicó el periodista argentino.

Y agregó: “La información que tengo yo es que ese dinero seguramente el club de la MLS no lo va a poner. Lo que falta definir es si el club de la MLS hace una oferta por un monto menor y trata de negociar con Chivas para ver si lo puede comprar pero por menos plata. Cinco millones descártenlo, no van a pagar”.

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¿Cuánto debería pagar Chivas para fichar a Erik Lira?

En las últimas horas se supo que Atlas está buscando cerrar el fichaje de Erik Lira, por lo que la afición del Guadalajara quiere que la directiva vaya por él para el Clausura 2027. Mientras se habla del futuro mercado de pases, salió a la luz que el Rebaño Sagrado tendría que pagar 11 millones de dólares para quedarse con la carta del mediocampista.

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Gael García Ortega anotó golazo para la Selección Mexicana Sub-20

Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca ya que es un interesante proyecto a futuro es sin duda Gael García Ortega. El Galleta fue titular en la Selección Mexicana Sub-20 y anotó un golazo en el amistoso ante Chile. Cabe destacar que en el mismo partido fue de inicio Hugo Camberos.

Antonio Contreras evitó hablar de Carolina Jaramillo

Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Antonio Contreras prefirió no realizar declaraciones sobre Carolina Jaramillo ya que tiene que enfocarse en las Semifinales. “Caro está entrenando bien y todo lo demás pues me gustaría, como le dije antes Michel no por nada, pero sí centrarme en trabajar la semifinal y ojalá ¿no? Ojalá meternos en esa en esa final deseada”, expresó el técnico español.