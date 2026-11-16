Noticias de Chivas HOY, 16 de noviembre: Erik Lira, Cade Cowell, Gael García Ortega y Carolina Jaramillo

16 de noviembre de 2026 a las 10:00
El mercado de pases golpe la puerta de Chivas.
Noticias

El mercado de pases golpe la puerta de Chivas. Foto: IMAGO7 / ESPECIAL

Lautaro Tonellotto
Lautaro Tonellotto
0

Chivas se prepara para su enfrentamiento ante Cruz Azul por el Apertura 2026. Mientras se alista para cerrar como superlíder de la tabla general, el mercado de pases ya golpe fuerte en las oficionas de Verde Valle.

NoticiasChivas vs. Cruz Azul: dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO la J17 del Apertura 2026 de la Liga MXNoticiasLo pide la afición de Chivas: Cuántos millones debería pagarle a Cruz Azul por el fichaje de Erik LiraNoticiasTras lo sucedido con Caro Jaramillo, Amaury Vergara tiene polémico gesto con Antonio Contreras y Nelly SimónNoticias¿New York Red Bulls paga esa suma por Cade Cowell? La millonaria suma que Chivas exige por el VaqueroNoticias¡Imparable! Video del golazo de Gael García Ortega, protegido de Milito en Chivas, en la Selección Mexicana Sub-20Noticias¿Qué sucedió con Caro Jaramillo? La ridícula respuesta de Antonio Contreras tras el pase de Chivas Femenil

Chivas inicia esta semana pensando en Cruz Azul con el objetivo de ganar para ser primero en la tabla general de posiciones. Mientras se preparan para el duelo ante la Máquina, el mercado de pases ya suena fuerte en el Rebaño Sagrado debido a que se define el futuro de Cade Cowell, a quien se le acaba el préstamo con New York Red Bulls, mientras que sale a la luz cuánto tendría que pagar Amaury Vergara si quiere fichar a Erik Lira.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

En medio de este contexto, la Selección Mexicana Sub-20 tuvo acción ante Chile y Gael García Ortega anotó un golazo. Por otro lado, luego de la clasificación del femenil ante FC Juárez, Antonio Contreras puso una insólita excusa para no hablar de Carolina Jaramillo.

La suma que Chivas exige por Cade Cowell

Es un hecho que Cade Cowell quiere quedarse en Estados Unidos y que New York Red Bulls lo quiere fichar. Mientras se espera que se defina su futuro, César Merlo reveló las exigencias del Guadalajara y el movimiento que hará la franquicia estadounidense. “El Vaquero Cade Cowell está a préstamo hasta fin de año en New York Red Bulls. New York Red Bulls tiene hasta principios de diciembre para confirmar si va a hacer uso de la opción de compra, opción de compra que es de 5 millones de dólares”, explicó el periodista argentino. 

Y agregó: “La información que tengo yo es que ese dinero seguramente el club de la MLS no lo va a poner. Lo que falta definir es si el club de la MLS hace una oferta por un monto menor y trata de negociar con Chivas para ver si lo puede comprar pero por menos plata. Cinco millones descártenlo, no van a pagar”.

PUBLICIDAD

¿Cuánto debería pagar Chivas para fichar a Erik Lira?

En las últimas horas se supo que Atlas está buscando cerrar el fichaje de Erik Lira, por lo que la afición del Guadalajara quiere que la directiva vaya por él para el Clausura 2027. Mientras se habla del futuro mercado de pases, salió a la luz que el Rebaño Sagrado tendría que pagar 11 millones de dólares para quedarse con la carta del mediocampista.

PUBLICIDAD

Gael García Ortega anotó golazo para la Selección Mexicana Sub-20

Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca ya que es un interesante proyecto a futuro es sin duda Gael García Ortega. El Galleta fue titular en la Selección Mexicana Sub-20 y anotó un golazo en el amistoso ante Chile. Cabe destacar que en el mismo partido fue de inicio Hugo Camberos.

Antonio Contreras evitó hablar de Carolina Jaramillo

Luego de lo vivido en el Estadio Akron, Antonio Contreras prefirió no realizar declaraciones sobre Carolina Jaramillo ya que tiene que enfocarse en las Semifinales. “Caro está entrenando bien y todo lo demás pues me gustaría, como le dije antes Michel no por nada, pero sí centrarme en trabajar la semifinal y ojalá ¿no? Ojalá meternos en esa en esa final deseada”, expresó el técnico español.

PUBLICIDAD
Compartir este artículo
Sin comentarios aún

Iniciá sesión para unirte a la discusión

Iniciar sesión

Leer más

Chivas enfrentará a Cruz Azul en el cierre de la fase regular.
Liga MX0

Chivas vs. Cruz Azul: dónde, cuándo y cómo ver EN VIVO la J17 del Apertura 2026 de la Liga MX

¿Cuánto debería pagar Chivas por Érik Lira?
Noticias0

Lo pide la afición de Chivas: Cuántos millones debería pagarle a Cruz Azul por el fichaje de Erik Lira

Amaury Vergara tiene noble gesto con Antonio Contreras.
Chivas Femenil0

Tras lo sucedido con Caro Jaramillo, Amaury Vergara tiene polémico gesto con Antonio Contreras y Nelly Simón

Chivas pide millones por Cade Cowell.
Noticias0

¿New York Red Bulls paga esa suma por Cade Cowell? La millonaria suma que Chivas exige por el Vaquero

Video del golazo de Gael García Ortega.
Seleccion Mexicana0

¡Imparable! Video del golazo de Gael García Ortega, protegido de Milito en Chivas, en la Selección Mexicana Sub-20

Antonio Contreras evitó hablar de Carolina Jaramillo.
Chivas Femenil0

¿Qué sucedió con Caro Jaramillo? La ridícula respuesta de Antonio Contreras tras el pase de Chivas Femenil

Sandoval, Cowell y Denzell se llevan la mirada de Chivas.
Noticias0

Noticias de Chivas HOY, 15 de noviembre: Santiago Sandoval, Cade Cowell, Denzell García, Jesús Hernández, Plátano Alvarado y Femenil

La ridícula decisión de la Liga MX de cara a las Semifinales de Chivas Femenil en el Apertura 2026
Chivas Femenil0

La ridícula decisión de la Liga MX de cara a las Semifinales de Chivas Femenil en el Apertura 2026

Chivas Femenil 1-1 Bravas de Juárez: Resumen, goles y videos de la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026
Chivas Femenil0

Chivas Femenil 1-1 Bravas de Juárez: Resumen, goles y videos de la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Jamaica 3-2 México: Así le fue a Raúl Rangel, Luis Romo, Santi Sandoval y Roberto Alvarado en la Nations League
Seleccion Mexicana0

Jamaica 3-2 México: Así le fue a Raúl Rangel, Luis Romo, Santi Sandoval y Roberto Alvarado en la Nations League

Antonio Contreras y Nelly Simón cobran venganza en contra de Carolina Jaramillo en Chivas Femenil
Chivas Femenil0

Antonio Contreras y Nelly Simón cobran venganza en contra de Carolina Jaramillo en Chivas Femenil

¿Alí Ávila? César Luis Merlo confirmó que Chivas está por cerrar la compra de un delantero para suplir a la Hormiga
Noticias0

¿Alí Ávila? César Luis Merlo confirmó que Chivas está por cerrar la compra de un delantero para suplir a la Hormiga

"No tiene la calidad para ser futbolista": Cade Cowell fue destruido en análisis de Desirée Monsiváis
Noticias0

"No tiene la calidad para ser futbolista": Cade Cowell fue destruido en análisis de Desirée Monsiváis

¡Madrugaron a Chivas! Atlas tendría amarrado el fichaje de Denzell García pese a interés del Guadalajara
Noticias0

¡Madrugaron a Chivas! Atlas tendría amarrado el fichaje de Denzell García pese a interés del Guadalajara

Alfonso Alvarado con León.
Noticias0

¿Cuánto tendría que pagar Chivas si quiere fichar a Alfonso Alvarado para el Clausura 2027?