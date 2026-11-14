La legendaria goleadora del futbol femenil no tuvo inconveniente en asegurar que el Vaquero solamente es un atleta, pero no es un futbolista.

La relevancia que tiene Chivas sigue ocasionando que más personajes de los medios de comunicación se dediquen a atacar sin sentido a la institución y hasta a los futbolistas, en donde uno de los más cuestionados de los años recientes es Cade Cowell, quien terminó contrato con el New York Red Bull de la MLS.

El Vaquero se fue a préstamo con opción de compra al balompié de Estados Unidos durante este 2026, por lo que después de que quedara eliminado su equipo, las directivas deberán decidir su futuro, en donde en ESPN le lanzaron severas críticas.

Tal y como es costumbre, Álvaro Morales buscó la manera de atacar y ridiculizar todo lo que esté relacionado con el Guadalajara; sin embargo, causó sorpresa que la exjugadora, Desirée Monsiváis, se sumara a las críticas y asegurara que Cade Cowell solamente es un atleta, pero no es un futbolista debido a que no sabría coordinar los pies ni para dar un pase.

“Coincido con Álvaro Morales, Cade Cowell no tiene la calidad para ser futbolista y lo ha demostrado, no tiene esa coordinación y lo puedes ver. Simplemente es un atleta, corre, tiene una capacidad aeróbica increíble, pero a la hora de coordinar los pies y dar pases, no (…) Calidad futbolística no la tiene”, explicó la legendaria goleadora en ESPN.

¿Cade Cowell volverá a Chivas?

Con el término de la participación del New York Red Bull en la MLS en esta temporada 2026, la directiva de la escuadra neoyorkina deberá analizar la posibilidad de adquirir la carta de Cade Cowell, quien sigue perteneciendo a las Chivas.

Sin embargo, hace unos días habló públicamente el Vaquero y admitió que le ha gustado la experiencia de estar en la escuadra estadounidense, por lo que todo apunta a que se quedará en aquel país, terminando oficialmente su vínculo con el Rebaño.

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¿Por qué Desirée Monsiváis es una leyenda del futbol femenil?

La ‘Arquitecta del gol’, como era apodada, fue la primera futbolista en alcanzar la cifra de 100 goles en el futbol mexicano durante su estadía en Rayadas de Monterrey; sin embargo, hay que recordar que antes de la creación de la Liga MX Femenil militó en clubes como Toronto Lynx de Canadá y con el Biik Kazygurt FC de Kazajistán.

Desirée Monsiváis dio por terminada su carrera como futbolista profesional en diciembre del 2024 con 36 años de edad, tras su paso por Pumas, dejando un legado de 134 goles en la Liga MX Femenil.