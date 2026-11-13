El mediocampista mexico-estadounidense estaría con pie y medio fuera de Verde Valle y ahora se sabe con certeza la razón.

Gabriel Milito ha implementado una poderosa mentalidad dentro del vestidor de Chivas, convirtiéndose en el líder que necesitaba el plantel rojiblanco; sin embargo, habría jugadores que no serían del total agrado del entrenador argentino, por lo que su destino parece estar lejos del Rebaño y así sería con Jonathan Pérez.

El mediocampista mexico-estadounidense apuntaría a salir del Guadalajara, ya que algunas versiones indican que su representante ya estaría enterado y tratando de encontrarle acomodo en otro club, ya que con los rojiblancos viene participación esporádica.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que la llegada de Johnny Pérez al chiverío se suscitó sin el consentimiento de Gabriel Milito, por lo que aunque lo mantuvo en el plantel y entrenando con el resto del equipo, jamás fue capaz de hacerle cambiar de opinión al estratega argentino.

“Jonathan Pérez ya busca equipo. Ya le avisaron y ha empezado a surgir la información de que su representante ya fue informado de que mejor le vaya buscando. Un muchacho al que no vimos futbolísticamente, porque evaluar a un jugador que no jugó ni 100 minutos con el Guadalajara.

“A lo que yo tengo entendido, al técnico nunca le gustó, desde el primer día. A lo que yo tengo entendido, Gaby Milito no lo pidió. Si te traen a un jugador que no pediste: ¿Para qué me lo traes? Es la versión que yo conocí”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Los números de Jonathan Pérez en Chivas

¿Quiénes han sido los refuerzos de Chivas con Gabriel Milito?