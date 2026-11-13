En el Guadalajara hay una situación importante que causaría que se limiten las salidas rumbo al próximo torneo.

Hugo Camberos es uno de los futbolistas que más despiertan interés entre los aficionados de Chivas, por lo que constantemente es blanco de rumores que inquietan a los seguidores del Rebaño, en donde el más reciente es que podría salir del club para irse al Toluca, versión que evidentemente es falsa.

Aunque varios reporteros de la fuente del Guadalajara han confirmado que la directiva no ha recibido ninguna oferta y tampoco tienen la intención de desprenderse del juvenil, el reportero de ESPN, Jesús Bernal, detalló un factor por el que en el Rebaño buscarían retener a Vegeta.

A través de una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el comunicador convivió con sus seguidores, quienes le enviaron múltiples preguntas con respecto al presente del chiverío, en donde se le cuestionó sobre la posibilidad de que le dieran salida a préstamo al juvenil mediocampista, en donde recordó que el próximo semestre habrá doble competencia por la participación en la Concachampions y la Liga MX.

“Habrá que ver. Chivas tiene doble competencia el próximo semestre”, respondió tajantemente el comunicador, ya que la escuadra tapatía amarró su boleto a la competencia internacional gracias al brillante año futbolístico que registró con Gabriel Milito en el Apertura 2025 y Clausura 2026.

¿Por qué calificó Chivas a la Concachampions 2027?

Aunque la manera para calificar a la Concachampions es llegar a la Final de la Liga MX, el Guadalajara logró ganarse su participación en dicha competencia gracias a que fue uno de los clubes que más puntos registró en el año futbolístico entre el Apertura 2025 y Clausura 2026, por lo que participará en búsqueda del boleto al Mundial de Clubes.

¿Cuáles clubes mexicanos participarán en la Concachampions 2026?

Chivas – Calificó por puntos en año futbolístico

América – Calificó por puntos en año futbolístico

Cruz Azul – Campeón del Clausura 2026

Toluca – Campeón del Apertura 2025 y Campeón de la Leagues Cup 2026

Tigres – Subcampeón del Apertura 2025

Pumas – Subcampeón del Clausura 2026

León – Por posición en Leagues Cup 2026

Monterrey – Subcampeón de la Leagues Cup 2026

Pachuca – Calificó por puntos en año futbolístico

Los números de Hugo Camberos en el Apertura 2026