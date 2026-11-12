Chivas continúa aprovechando la pausa por la Fecha FIFA para preparar su último partido de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul, un encuentro que será fundamental para definir su posición en la Tabla General antes de comenzar la Liguilla. Sin embargo, la directiva rojiblanca también se encuentra trabajando en la conformación del plantel para el Clausura 2027, especialmente porque el Guadalajara tendrá que disputar dos competiciones durante el próximo semestre. Por eso, las noticias sobre posibles refuerzos, jugadores prestados y decisiones de otros equipos han comenzado a generar muchas expectativas entre los aficionados, mientras Gabriel Milito busca recuperar a sus futbolistas y llegar en las mejores condiciones posibles a la fase final del campeonato.

Cade Cowell confirma la incertidumbre sobre su futuro, dejará que los clubes se arreglen

Después de terminar su participación en la temporada 2026 de la MLS con New York Red Bulls, Cade Cowell reconoció que todavía desconoce qué sucederá con su futuro y si tendrá que regresar a Chivas para el Clausura 2027. El Vaquero explicó que, ahora que terminó la actividad de su equipo, espera que comiencen las conversaciones entre las partes involucradas para definir su situación contractual. Sin embargo, aseguró que prefiere mantenerse al margen de las negociaciones y dejar que su representante y los clubes encuentren una solución. Por ahora, Cowell continúa perteneciendo al Guadalajara, pero no existe una decisión confirmada sobre su posible regreso al equipo de Gabriel Milito, especialmente porque el entrenador argentino utiliza un sistema en el que los extremos tradicionales no tienen demasiado protagonismo.

Sergio Aguayo pierde la cabeza y es expulsado por dar un codazo a un defensa

Uno de los futbolistas que Chivas tiene a préstamo y que podría regresar durante el próximo mercado de fichajes es Sergio Aguayo, quien ha conseguido sumar una cantidad importante de minutos con Deportes Tolima en el futbol colombiano. Sin embargo, el delantero rojiblanco protagonizó una acción bastante desafortunada durante su último encuentro, pues terminó expulsado después de propinarle un codazo a Sergio Mosquera. La jugada ocurrió durante los minutos finales del partido y, aunque inicialmente no fue sancionada con tarjeta roja, el árbitro acudió a revisar las imágenes del VAR y decidió expulsar al atacante por el golpe en la zona del abdomen de su rival. De esta manera, Aguayo sufrió un nuevo tropiezo en su proceso de consolidación en Colombia, precisamente cuando su futuro comienza a generar interés ante la posibilidad de que Guadalajara busque alternativas para reforzar su delantera.

Joel Huiqui pidió a la directiva de Cruz Azul no tener partido amistoso para concentrarse en Chivas

Al igual que Guadalajara, Cruz Azul decidió aprovechar la Fecha FIFA de noviembre para trabajar internamente y no disputar ningún partido amistoso antes de su enfrentamiento contra Chivas. De acuerdo con información presentada en Futbol Picante, el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui solicitó directamente a la directiva de Iván Alonso que descartara la posibilidad de organizar encuentros de preparación, incluyendo los habituales compromisos comerciales en Estados Unidos. La intención sería priorizar la recuperación física de los futbolistas y utilizar estos días como una especie de pretemporada corta para corregir detalles tácticos antes de la Liguilla. Finalmente, la directiva cementera habría aceptado la petición y el plantel permanecerá trabajando en la Ciudad de México, por lo que ambos equipos llegarán al enfrentamiento del 22 de noviembre después de una pausa dedicada principalmente a los entrenamientos.

Toluca vuelve a la carga por Hugo Camberos, pero Jesús Bernal desmiente la posibilidad

El futuro de Hugo Camberos volvió a generar especulaciones después de que El Universal publicara que Chivas estaría considerando enviarlo a préstamo al Toluca durante el Clausura 2027, una posibilidad que rápidamente provocó reacciones entre los aficionados rojiblancos. Sin embargo, el periodista Jesús Bernal puso en duda esta versión y explicó que sería poco lógico que el Guadalajara decidiera reforzar a uno de sus principales competidores por el campeonato. Además, señaló que el delantero podría encontrarse con una situación similar a la que vive actualmente, pues tampoco tendría garantizados los minutos de juego con los Diablos Rojos. Por eso, Bernal considera que mantener a Camberos en Chivas podría ser una alternativa más conveniente, especialmente porque el Rebaño Sagrado disputará la Liga MX y la Concacaf Champions Cup durante el próximo semestre, lo que podría abrir nuevas oportunidades para el joven futbolista a pesar de que su perfil no termina de encajar en el sistema de Gabriel Milito.

Hugo Camberos volvió a la banca con Chivas.

Chivas volverá a intentar fichar a un defensa central para el Clausura 2027

Finalmente, la directiva del Guadalajara también estaría analizando la posibilidad de contratar a un defensa central durante el próximo mercado de fichajes, una posición que ha buscado reforzar desde hace varios torneos. De acuerdo con información revelada por César Huerta en su canal de YouTube, los responsables deportivos de Chivas comenzaron a estudiar las alternativas disponibles para determinar si existe algún futbolista que pueda adaptarse a las exigencias tácticas de Gabriel Milito. Esto resulta especialmente importante porque el entrenador argentino necesita defensores capaces de participar en la construcción del juego, conducir el balón y sumarse al ataque cuando sea necesario. Sin embargo, el periodista aclaró que por ahora solamente se está realizando un análisis de mercado y que no existe ninguna negociación iniciada con otro club, por lo que todavía habrá que esperar para conocer si el Guadalajara finalmente decide incorporar a un nuevo central para el Clausura 2027.