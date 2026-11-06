Chivas se prepara para disputar este domingo uno de sus últimos compromisos de la fase regular del Apertura 2026, cuando visite al León con la intención de mantenerse en los primeros lugares de la Tabla General. Sin embargo, la noticia que acaparó la atención de los aficionados rojiblancos durante este jueves fue la convocatoria de la Selección Mexicana para los próximos compromisos de la Concacaf Nations League. Y es que Rafael Márquez sorprendió tanto por los futbolistas que decidió llamar como por aquellos que quedaron fuera de la lista, especialmente considerando que el Guadalajara atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato y cuenta con varios jugadores que han destacado durante las últimas jornadas.

Es oficial: Chivas volvió a ser la base de la Selección Mexicana con cinco jugadores convocados

La convocatoria de Rafael Márquez confirmó que Chivas vuelve a convertirse en el equipo que más futbolistas aporta a la Selección Mexicana, con cinco jugadores llamados para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Los elegidos fueron Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, quienes han conseguido destacar bajo las órdenes de Gabriel Milito durante el Apertura 2026. Además, los canteranos rojiblancos Armando González y Mateo Chávez también fueron convocados desde el fútbol europeo, por lo que serán siete los elementos con pasado o presente en el Guadalajara que formen parte del equipo nacional durante esta Fecha FIFA.

Hugo Camberos no está en la lista e irá con la Sub-20, pero puede haber una ventaja para él

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Hugo Camberos, quien había formado parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez con la Selección Mayor, pero que ahora tendrá que reportar con el combinado Sub-20 para disputar dos partidos amistosos contra Chile. Aunque esta decisión podría parecer un retroceso para el canterano rojiblanco, también representa una oportunidad importante, pues con la categoría juvenil tendrá mayores posibilidades de ser titular y recuperar el ritmo competitivo que ha perdido en Chivas. Además, Camberos ya demostró que puede convertirse en un futbolista diferencial con la Sub-20, por lo que una buena actuación podría ayudarlo a recuperar confianza y regresar con mejores sensaciones para la Liguilla.

Hugo Camberos tiene una gran oportunidad en la Selección Sub-20.

Leonel Calderón recibe su primer llamado a Selección Sub-20 gracias a su debut con Gabriel Milito

Otra de las grandes noticias para la cantera del Guadalajara fue la primera convocatoria de Leonel Calderón a la Selección Mexicana Sub-20, después de recibir sus primeras oportunidades en la Liga MX bajo las órdenes de Gabriel Milito. El futbolista de 19 años debutó oficialmente en Primera División durante el Clásico Tapatío contra Atlas y posteriormente aprovechó la lesión de Bryan González para convertirse en una alternativa por la banda izquierda. De hecho, Calderón consiguió ser titular en tres encuentros y acumular 167 minutos en el Apertura 2026, actuaciones que le permitieron llamar la atención del cuerpo técnico nacional. Ahora tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo representando a México y demostrar que puede competir por un lugar importante dentro de la categoría juvenil.

Richard Ledezma, el gran ausente en la convocatoria de la Selección Mexicana

Sin embargo, no todas las decisiones de Rafael Márquez fueron bien recibidas por los seguidores rojiblancos, pues Richard Ledezma quedó fuera de la convocatoria a pesar de haberse convertido en uno de los futbolistas más importantes de Chivas. El carrilero derecho ha recuperado su mejor nivel durante las últimas jornadas y continúa siendo fundamental para Gabriel Milito, por eso, llamó especialmente la atención que el entrenador nacional decidiera considerar otras alternativas para esa posición, incluyendo a Kevin Álvarez, futbolista del América que ha recibido numerosas críticas por sus actuaciones recientes.

Armando González se luce con jugada defensiva que hasta impresionó a la Europa League

Finalmente, Armando González volvió a llamar la atención en Europa después de protagonizar una espectacular recuperación de balón durante el empate sin goles entre Olympiacos y Rennes. Aunque la Hormiga comenzó como titular y no consiguió marcar antes de salir al minuto 59, mostró una intensidad extraordinaria para presionar a los defensores rivales. En una de las acciones más destacadas del encuentro, el mexicano primero se lanzó con una barrida y posteriormente utilizó su fortaleza física para desplazar a su oponente, recuperar el esférico y generar una ofensiva para el conjunto griego. La jugada fue tan llamativa que la cuenta oficial de la Europa League la compartió con el mensaje “La fuerza de Armando González”, reconociendo el esfuerzo del canterano rojiblanco, quien además fue convocado por Rafael Márquez para los próximos compromisos de la Selección Mexicana.