Rafa Márquez perfila la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA, en la que Richard Ledezma y Omar Govea no serían convocados.

En las próximas horas, la Selección Mexicana hará oficial la lista de convocados en la que Chivas volverá a ser la base de la plantilla que convocará Rafa Márquez. En medio de este contexto, todo indica que el cuerpo técnico del conjunto nacional no contemplaría a Richard Ledezma ni a Omar Govea, a pesar de que el carrilero derecho ha sido de los más destacados de la Liga MX. ¿Qué hay detrás del no llamado de Richy y Govea?

A lo largo de los últimos meses, el Guadalajara no mostró su mejor versión al momento de atacar, pero es un hecho que gran parte de los elementos mantenía un nivel por encima de varios jugadores de la Liga MX. Por esta razón, no es extraño imaginarse a varios futbolistas rojiblancos en la lista del Tri.

Sin embargo, todo indica que Rafa Márquez llevará adelante una convocatoria que generará debate debido a que no contemplaría a futbolistas que contaban con méritos para esta fecha, en especial a Omar Govea y Richard Ledezma, quienes han tenido actuaciones destacadas en los últimos partidos y son piezas clave en el armado de Gabriel Milito.

Richard Ledezma es baja en Chivas.

Según lo informado por Gibrán Araige, periodista de TUDN, el timonel del Tri llevaría en el lateral derecho a Rodrigo Huescas, quien regresó a jugar en Europa, y a Kevin Álvarez, quien ha mostrado altibajos con el América. En el mediocampo cuenta con diversas opciones, pero el reporte señala que Érick Sánchez se mantendría como alternativa por sobre Govea, a pesar del momento irregular del futbolista de las Águilas en este torneo.

¿Por qué no convocarán a Omar Govea y a Richard Ledezma?

Para quien escribe este artículo la principal razón que aparece para que no sean llamados es porque América o alguien no quiere que a puro jugador de Chivas en la convocatoria de la Selección Mexicana. Si aparece la famosa declaración de que los quiere ver nuevamente es sin duda para cuestionar porque por ejemplo decidió no llevar a un Daniel Aguirre que se ha destacado en la Liga MX y que todavía no recibió su llamado al Tri.

No hay un argumento claro o válido que justifique la ausencia de Omar Govea cuando es un jugador que entiende como salir desde el fondo sin perder el balón. Tampoco lo hay para que no esté en consideración a un Richard Ledezma que mereció jugar la última Copa del Mundo en lugar de Jorge Sánchez y que en la actualidad está muy por encima en lo que hace hoy Kevin Álvarez.