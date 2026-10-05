Todos los detalles para que no te pierdas una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas por el Apertura 2026 en el Estadio Jalisco.

Chivas superó con claridad a América en el Clásico Nacional que se llevó adelante en Oakland, Estados Unidos. Tras lo sucedido en California, el Guadalajara se alista para enfrentar a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío por la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX y hay preocupación por si Luis Romo llega o no al juego contra los rojinegros.

En medio de este contexto, Richard Ledezma levanta los ánimos contra América con burlas tras el doblete de Ángel Sepúlveda. Por otro lado, la madre de Santiago Sandoval confirmó que hay interés de clubes de Europa por su hijo, mientras que Jesús Bernal reveló que en el próximo mercado de pases podrían salir del equipo Jonathan Pérez y Miguel Tapias.

Ángel Sepúlveda anotó doblete ante América

El Guadalajara logró quedarse con una nueva edición del Clásico Nacional de la mano de Gabriel Milito. Ángel Sepúlveda fue el encargado de liderar el triunfo frente al equipo de Guillermo Almada.

Richard Ledezma levanta los ánimos contra la afición de América

El partido en Oakland fue muy caliente debido a que hubo polémica, goles, patadas y bronca. Sin embargo, los ánimos se calmaron luego del segundo gol de Ángel Sepúlveda, quien anotó un golazo de cabeza para cerrar de la mejor manera una jugada colectiva. De todas maneras, lo que las cámaras no enfocaron fue el festejo de Richard Ledezma, quien ponía su mano en su oreja y decía que no escuchaba a la afición de América.

Madre de Santiago Sandoval confirmó el interés de clubes de Europa

En medio de la Fecha FIFA, la madre de Santiago Sandoval dio a conocer en Claro Sports que hay interés de clubes de Europa por su hijo. “Sí ha habido acercamientos de varios equipos, pero todo se ha manejado con el representante. Ahorita la verdad es que no queremos distraer a Santi con ese tema, él está enfocado con Chivas ahorita con Selección también y él dijo que quiere salir campeón con Chivas”, confirmó la madre de Santi en las últimas horas.

Preocupación en Chivas por Luis Romo

Como se sabe, el próximo sábado Chivas enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. En medio de este contexto, el Guadalajara mostró su preocupación debido a que Luis Romo terminó con una molestia en su muslo izquierdo en la derrota de México ante Estados Unidos y es duda para el juego contra los rojinegros en el Estadio Jalisco.

Jonathan Pérez y Miguel Tapias podrían salir de Chivas

El sábado, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que el Guadalajara le buscaría acomodo a Jonathan Pérez y Miguel Tapias. “Número 1, Micky Tapias, que desde este certamen ya no estaba tan considerado. El torneo pasado prácticamente no jugó y en este ni siquiera suma minutos. Está muy claro que el próximo torneo podría irse de la institución”, comentó el periodista de ESPN.

Y agregó: “Número 2, Johnny Pérez. Solamente tiene 12 o 13 minutos del Clásico Nacional, más un minuto que jugó en la fecha 1 y es todo lo que ha participado con Chivas desde que llegó a principios de este 2026. Para mí, son los dos grandes candidatos a salirse porque el técnico no los requiere”.