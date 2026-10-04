Chivas logró superar a América con un doblete de Ángel Sepúlveda en Oakland. De lo que nadie habla es de la épica burla de Richard Ledezma contra la afición azulcrema.

El Guadalajara logró imponerse por 2-0 ante América en Oakland luego del doblete de Ángel Sepúlveda. Lo que la transmisión no mostró fue el gesto de Richard Ledezma a la afición azulcrema luego del segundo gol del Cuate.

Da la sensación de que el antecedente reciente dejó varias deudas pendientes porque se jugó como si fuera una final. En los primeros 45 minutos hubo goles, polémicas, patadas, amonestaciones y bronca entre los dos equipos al punto que tuvieron que intervenir los porteros para bajar las revoluciones.

Los ánimos se calmaron luego del segundo gol de Ángel Sepúlveda, quien anotó un golazo de cabeza para cerrar de la mejor manera una jugada colectiva. Sin embargo, lo que las cámaras no enfocaron fue el festejo de Richard Ledezma, quien ponía su mano en su oreja y decía que no escuchaba a la afición de América.

Así se burló Richard Ledezma de América