En Oakland, se vive una verdadera fiesta debido a que Chivas es mejor con poco y le gana a América. Ángel Sepúlveda cerró una enorme jugada colectiva luego de que la tocara la mitad del equipo.

El Guadalajara había abierto el marcador gracias a una mano de Alejandro Zendejas dentro del área. Por esta razón, el Cuate se hizo cargo del tiro y lo cambió por gol con un tiro en el que esperó hasta último momento que Malagón se tire al palo izquierdo.

Por otro lado, minutos más tarde Kevin Castañeda se llevó el balón, se la pasó a Dani Aguirre, quien de taco se la envió al Oso y este centró de la mejor manera para que Ángel Sepúlveda anotara un golazo de cabeza para poner el balón en el poste más lejano. El Guadalajara es mejor y merece ganar.

Video del golazo de Ángel Sepúlveda