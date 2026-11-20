El próximo fin de semana, Chivas necesita superar a Cruz Azul para al menos cerrar en la segunda posición de la tabla general de posiciones del Apertura 2026. La victoria no solamente es necesaria para mantener la ventaja deportiva en Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla, sino además para dejar en claro que el Guadalajara es un serio candidato al título.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Ricardo Marín, uno de los referentes del equipo de Gabriel Milito, entiende muy bien qué tipo de partido se juega el próximo sábado en el Estadio Akron. Por esta razón, señaló en diálogo con Nación Deportes que el Guadalajara, en el Gigante de Zapopan, va a jugar un encuentro que se puede ver en la Fiesta Grande del Futbol Mexicano.

“Sabemos que son partidos muy complicados. Sabemos la calidad de plantel que tiene Cruz Azul. Como tú dices, por ahí nos ha costado un poco los partidos contra ellos. Evidentemente va a ser un partido de Liguilla. Nosotros lo hemos visto así desde hace cuatro partidos”, expresó 4K sobre el juego contra la Máquina.

Ricardo Marín afirmó que Chivas va a jugar un partido de Liguilla ante Cruz Azul.

Y agregó: “Después de la derrota contra Querétaro, la verdad que se habló fuerte dentro del vestuario pues los partidos que venían los teníamos que tomar como finales ya, porque ahí nos estábamos tambaleando en la clasificación y teníamos que dar un golpe de autoridad. Sabemos que va a ser un partido muy complicado y te digo, con ambiente de liguilla, pero para nosotros es bueno tener partidos de este nivel al final del torneo con lo que se viene”, expresó.

PUBLICIDAD

Ricardo Marín respaldó a Gabriel Milito

Es un hecho que Gabriel Milito es cuestionado por cómo se escapan los partidos, pero Ricardo Marín lo respaldó al hablar sobre cómo los hace jugar. “Es algo increíble. Es un ejemplo de la calidad de entrenador que es. La verdad que te deja todo claro. Llegas al partido prácticamente con todo claro, con todo lo que tienes que hacer. Y la verdad que la manera en la que nos motiva, la manera en que nos empuja, nos exige, porque eso sí es demasiado exigente. Hace que cada jugador saque la mejor versión de él”, afirmó en el Guadalajara.

PUBLICIDAD

Y agregó: “Como te digo, tenemos una calidad de sobra y sabemos que en el momento que aflojes un poco está otro jugador esperando y si entra lo va a hacer de la mejor manera. Entonces, evidentemente eso aumenta el nivel del equipo y la verdad que estamos muy agradecidos con él”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México . El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.