La actividad de la Selección Mexicana en el 2026 por fin ha llegado a su fin, por lo que toda la atención se centrará en la Liguilla del Apertura 2026, en donde Chivas tiene la misión de salir campeón, por lo que Gabriel Milito necesita de contar con todos sus futbolistas a plenitud, principalmente a Luis Romo.

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El Tanque ha registrado algunas molestias físicas durante los meses recientes, por lo que las alarmas se encendieron tras su convocatoria con el Tricolor, en donde se reveló que la gente del combinado mexicano hizo una petición a Rafael Márquez, quien decidió ayudarle al Guadalajara al evitar que el capitán del Rebaño participara en el segundo partido contra Jamaica, según reveló el comunicador César Huerta.

"Pregunté y me dijeron que el primer reporte que tiene la gente del Guadalajara respecto a sus seleccionados, es que todos están en condiciones de ser tomados en cuenta. Todos regresaron bien físicamente, no hay ningún lastimado.

"Me indican que Luis Romo está bien, está en buenas condiciones. Se prefirió guardarlo, justo para no sobrecargarlo. Les comenté que Chivas estaba cuidando mucho de Luis Romo y no es que condicionara a la Selección , pero sí les dijo a la gente de Selección: 'Va saliendo de una lesión que provocaron contigo, no está para tanto tiempo' (...) Surtió efecto el esfuerzo de la directiva por negociar, porque se consiguió que en el segundo partido no lo tomaran en cuenta, que lo dejaran por fuera para que estuviera en buenas condiciones para el Guadalajara.

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"Se prefirió dejarlo así, entendiendo que viene de una lesión, entendiendo que viene sobrecargado y que el músculo no está enteramente al cien. Sabían que si lo reservaban, era mejor para el Guadalajara, para echarle la mano a las Chivas", explicó el comunicador en su canal de YouTube.

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¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.