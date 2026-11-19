La salida de Armando González significó un golpe importante para el funcionamiento de Chivas, pues no solamente se marchó un futbolista que anotó 24 goles durante la temporada pasada, el equivalente a una de cada tres anotaciones del Guadalajara, sino también un delantero que tenía una gran influencia en el juego gracias a sus cualidades defensivas y asociativas. La Hormiga aportaba mucho más que goles y su ausencia obligó al Rebaño Sagrado a encontrar nuevas maneras de generar peligro.

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Al respecto, Ricardo Flores, experto en análisis táctico y una figura conocida dentro del entorno de Chivas por haber recomendado a Matías Almeyda hace más de 10 años, habló en entrevista exclusiva para Rebaño Pasión sobre el impacto que tuvo la salida de Armando González y también sobre si Ricardo Marín tiene el nivel necesario para ocupar su lugar. El analista explicó las diferencias entre ambos delanteros y cómo el Guadalajara puede compensar algunas de las características que perdió con la salida de La Hormiga.

En cuanto al impacto deportivo, Flores reconoció que Chivas ya no cuenta con la hiperactividad de Armando cuando tenía el balón, además de su particular olfato goleador para aparecer constantemente en el segundo poste y buscar las segundas jugadas después de rebotes o rechaces defensivos, movimientos que pueden pasar desapercibidos, pero que generaban oportunidades de gol y que no resulta sencillo encontrar en otro delantero, especialmente por la frecuencia con la que González los realizaba.

No obstante, Ricardo Flores considera que Ricardo Marín tiene todo lo necesario para convertirse en quien ocupe ese lugar, aunque desde características diferentes. Si bien es posible que el 4K no consiga la misma cantidad de goles que González, puede aportar una mejora en el juego asociativo y en la presión inicial, además de realizar arrastres dentro del área que liberan espacios para sus compañeros. Es decir, su aportación puede ser menos evidente en las estadísticas individuales, pero igualmente importante para el funcionamiento colectivo del equipo.

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Los movimientos de Ricardo Marín ayudan a que Roberto Alvarado y Santiago Sandoval destaquen

El analista táctico explicó que los movimientos que Ricardo Marín realiza dentro del área, especialmente cuando jala marcas y abre espacios para otros futbolistas, han ayudado a que jugadores como Roberto Alvarado encuentren situaciones más favorables para finalizar. Un ejemplo ocurrió en el partido ante Pachuca, pocos días antes de la entrevista, cuando Piojo consiguió marcar después de encontrar una posición sumamente cómoda para rematar debido a que el 4K corrió a primer poste, jalando a dos defensas, una jugada en la que Marín no tocó el balón, por lo que su influencia puede pasar desapercibida.

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Esto también puede ayudar a explicar parte del gran momento que está viviendo Santiago Sandoval. El juvenil rojiblanco ha mostrado una importante capacidad goleadora y los movimientos de Marín complican a las defensas rivales a la hora de decidir a quién deben marcar. Cuando el delantero arrastra a un defensor, los futbolistas que llegan desde el mediocampo pueden encontrar espacios para ingresar al área con mayor libertad.

De esta manera, jugadores como Sandoval pueden aparecer de frente a la portería y tener mejores oportunidades para finalizar las jugadas, una situación difícil de reflejar completamente en números, pero que muestra la importancia de contar con futbolistas que ponen por delante el funcionamiento colectivo y no únicamente su propio contador de goles. Ese es precisamente uno de los valores que Ricardo Flores destaca en el trabajo de Ricardo Marín, incluso si sus estadísticas individuales no terminan siendo comparables con las que consiguió Armando González.