El Rebaño Sagrado se alista de la mejor manera para el Apertura 2026 para enfrentar a Cruz Azul en un duelo que definirá si será primero de la tabla general de posiciones. Mientras se ultiman detalles para enfrentar a la Máquina, el Guadalajara envió un claro mensaje a la Liga MX de Gabriel Milito y jugadores con una imagen que vale más que mil palabras en la que dan a entender que están unidos y enfocados para la recta final del campeonato.

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El conjunto rojiblanco llega con la responsabilidad de romper una paternidad del conjunto de la Noria de tres años. A su vez, con la necesidad de dejar en claro que puede dominar y superar a uno de los candidatos al título de la Liga MX, el cual de momento es líder de la general con 32 puntos y que viene de ser campeón en el Clausura 2026.

En medio de este contexto, Chivas el lunes comenzó a preparar el partido ante Cruz Azul con parte de la plantilla, mientras que este jueves se reincorporaron todos los cinco jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana. Sin embargo, el Guadalajara ayer envió un mensaje muy claro a la afición y al resto de la Liga MX con una fotografía en la que no es necesario escribir.

Chivas se une para derrota a Cruz Azul.

Photo: Chivas se une para derrota a Cruz Azul.

Cerca de las 18:30 del Centro de México, el Rebaño Sagrado publicó una imagen de Gabriel Milito reunido en un círculo con su cuerpo técnico y jugadores, entre los que se destaca más en el centro Fernando González, capitán del equipo ante la ausencia de Luis Romo. De esa imagen lo primero que se puede decir es que el mensaje para la afición es dejar en claro que están enfocados en un objetivo. Lo segundo que se puede leer es que ellos, como grupo, cerraron filas y que van a hablar en el campo de juego mientras surgen comentarios o noticias que buscan desestabilizar al vestidor.

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¿Qué necesita Chivas para ser superlíder del Apertura 2026?

Para cerrar como superlíder del Apertura 2026, Chivas necesita que América no sume ante Tigres el próximo sábado en el Estadio Azteca. De darse este resultado, el equipo de Gabriel Milito debe ganar para cerrar en la primera posición de la general. Cabe destacar que es necesario ganar ya que de finalizar en la segunda posición se gana la ventaja deportiva en los Cuartos de Final y en una eventual Semifinal de la Liguilla.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México . El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.