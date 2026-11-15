Chivas enfrentará a Cruz Azul el próximo fin de semana en un duelo clave para cerrar como superlíder del Apertura 2026. Conoce cómo ver EN VIVO el duelo del Rebaño Sagrado.

Chivas inicia una semana clave para quedarse de cara a la Liguilla del Apertura 2026, cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada 17. De cara al juego en el Estadio Akron, repasamos cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO al Guadalajara ante la Máquina en el último choque antes de la Fiesta Grande.

El Rebaño Sagrado viene de empatar ante León y nuevamente quedó expuesto el equipo de Gabriel Milito, porque dejó escapar puntos importantes ante un rival que tenía dominado. A su vez, dejó escapar la posibilidad de asegurarse al menos el segundo lugar en la tabla general de posiciones.

El próximo fin de semana, Chivas enfrentará a un Cruz Azul que no para de levantar en los últimos partidos. Por la jornada 16 de la Liga MX, el equipo de Joel Huiqui tuvo que batallar para superar por 3-2 a Tigres en Nuevo León.

Chivas enfrentará a Cruz Azul por el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

¿Qué necesita Chivas para ser superlíder del Apertura 2026?

Chivas llega a la última jornada del Apertura 2026 con posibilidad de cerrar como superlíder de la tabla general de posiciones. Para alcanzar este objetivo, el Rebaño Sagrado necesita primero superar por cualquier resultado a Cruz Azul y esperar que América no sume ante Tigres.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Cruz Azul por la J17 del Apertura 2026?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se llevará adelante el próximo domingo 27 de noviembre en el Estadio Akron de Guadalajara. El mismo comenzará a disputarse a las 17:07 del centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul por la J17 del Apertura 2026?

El juego entre Chivas y Cruz Azul se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO bajo la transmisión de Amazon Prime en el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. Por otro lado, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron.