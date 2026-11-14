Chivas se encuentra aprovechando la pausa por la Fecha FIFA para preparar uno de los partidos más importantes de su temporada, pues el próximo domingo tendrá que enfrentar a Cruz Azul en un encuentro que podría definir su posición en la Tabla General del Apertura 2026. Sin embargo, más allá de los puntos en disputa, este compromiso también representará una prueba muy interesante para el equipo de Gabriel Milito, por eso, el cuerpo técnico rojiblanco ya analiza las principales fortalezas del conjunto cementero, buscando encontrar la manera de conseguir una victoria que permita llegar a la Liguilla con la mayor confianza posible.

Y es que Cruz Azul presume uno de los planteles más completos y competitivos de toda la Liga MX, con futbolistas de gran calidad en prácticamente todas las posiciones y suficientes alternativas para modificar su funcionamiento durante los partidos. Sin embargo, uno de los aspectos que más debería preocupar a Gabriel Milito es la capacidad que tiene el conjunto cementero para generar oportunidades y convertirlas en goles. De hecho, la Máquina cuenta con tres futbolistas que se han convertido en sus principales referentes ofensivos durante el Apertura 2026, por lo que mantenerlos controlados será una de las tareas más importantes para la defensa del Guadalajara durante el enfrentamiento de la próxima semana.

Andrés Montaño lleva 11 goles+asistencias.

Se trata de Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández, quienes acumulan un total de 17 anotaciones entre los tres durante el presente torneo. Tanto Montaño como Ibáñez han conseguido marcar seis goles cada uno, mientras que el Toro Fernández suma cinco, convirtiéndose en las principales amenazas ofensivas del conjunto cementero. Estas cifras resultan especialmente importantes porque los tres futbolistas han participado directamente en poco menos de la mitad de los goles que ha conseguido Cruz Azul en el Apertura 2026, lo que demuestra la enorme influencia que tienen dentro del funcionamiento del equipo y la importancia de evitar que reciban el balón en posiciones peligrosas.

Sin embargo, el peligro de estos tres futbolistas no se limita únicamente a su capacidad para marcar goles, pues también destacan por generar oportunidades para sus compañeros. Andrés Montaño, por ejemplo, suma cinco asistencias durante el Apertura 2026, mientras que Nicolás Ibáñez registra tres y Gabriel Fernández ha conseguido una. Esto significa que, además de sus 17 anotaciones, los tres acumulan nueve asistencias, demostrando que pueden influir en el marcador de diferentes maneras. Por eso, la defensa de Chivas no solamente deberá preocuparse por bloquear sus disparos, sino también por cerrar las líneas de pase y evitar que encuentren compañeros en mejores posiciones, especialmente cuando Cruz Azul consiga instalarse cerca del área rojiblanca.

La buena noticia para Gabriel Milito es que Chivas presume la mejor defensa del Apertura 2026, una fortaleza que será fundamental para intentar neutralizar el poderoso ataque de Cruz Azul. Y es que el Guadalajara ha demostrado durante buena parte del torneo que puede competir contra cualquier rival cuando consigue mantener el orden defensivo y limitar las oportunidades de gol. Por eso, mantener la portería de Raúl Rangel en cero podría ser una de las claves para conseguir los tres puntos frente a la Máquina, pero también para llegar en las mejores condiciones a la Liguilla, donde el Rebaño Sagrado tendrá que enfrentarse a los ataques más peligrosos del campeonato si realmente quiere conquistar el título.

¿Cuándo jugará Chivas vs Cruz Azul en la Jornada 17 del Apertura 2026?

A diferencia de lo que suele ocurrir con la mayoría de los encuentros del Guadalajara, el partido entre Chivas y Cruz Azul correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 no se disputará en sábado, sino el próximo domingo 22 de noviembre. El compromiso está programado para comenzar a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron, donde el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria ante uno de los principales aspirantes al campeonato. Además, este enfrentamiento marcará el cierre de la fase regular para ambos equipos, por lo que su resultado podría ser determinante para definir los cruces de la Liguilla.