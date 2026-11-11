Chivas ya está clasificado a la Liguilla, y solo falta ver su rival. Sin embargo, una combinación de resultados daría a un Clásico Tapatío.

Chivas ya tiene asegurada su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026, pero todavía le queda un objetivo muy importante antes de comenzar la fase final: pelear por el liderato de la Tabla General en su último partido contra Cruz Azul. El enfrentamiento contra la Máquina no solamente representará una prueba importante ante otro de los candidatos al campeonato, sino que también podría definir la posición en la que terminará el Guadalajara y, por lo tanto, a qué equipo enfrentará en los Cuartos de Final. De hecho, existe una combinación de resultados que podría provocar un Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas desde la primera ronda de la Liguilla, una posibilidad que seguramente generaría enormes expectativas entre las dos aficiones.

Para que este escenario pueda concretarse, el primer resultado necesario sería que Cruz Azul derrote a Chivas en el Estadio Akron durante la última jornada del Apertura 2026. Una victoria de la Máquina le permitiría asegurar el liderato general y dejaría al Guadalajara con los 30 puntos que actualmente tiene, abriendo la posibilidad de que otros equipos lo superen en la clasificación. Aunque una derrota sería un golpe importante para las aspiraciones rojiblancas, también podría modificar los cruces de Cuartos de Final y acercar la posibilidad de un enfrentamiento contra Atlas, dependiendo de lo que suceda en los demás partidos de la jornada.

El segundo resultado que necesitaría esta combinación sería una victoria de Toluca sobre Pachuca, con la que los Diablos Rojos llegarían a 30 puntos y podrían desplazar al Guadalajara hasta la cuarta posición. En ese escenario, ambos equipos quedarían igualados en unidades, por lo que la diferencia de goles sería fundamental para determinar su ubicación definitiva en la Tabla General. De esta manera, Chivas podría pasar de competir por el primer lugar a terminar en el cuarto puesto, algo que cambiaría considerablemente sus condiciones para disputar la Liguilla, especialmente por la ventaja de cerrar las eliminatorias como local.

Finalmente, Atlas también tendría que conseguir una victoria contra FC Juárez para alcanzar los 30 puntos y mantenerse en el 5to lugar. Si los rojinegros ganan y se combinan los resultados anteriores, existiría la posibilidad de que ambos equipos tapatíos terminen ubicados en posiciones que los enfrenten directamente durante los Cuartos de Final. Sin embargo, el Clásico Tapatío no quedaría garantizado únicamente con estos tres marcadores, pues también sería necesario revisar la diferencia de goles y los resultados de los demás clubes involucrados. Para que el enfrentamiento se concrete, Chivas y Atlas tendrían que finalizar en posiciones complementarias dentro de los cruces, como el cuarto y quinto lugar.

Encuesta ¿Te gustaría que haya un Clásico Tapatío en Cuartos de Final? ¿Te gustaría que haya un Clásico Tapatío en Cuartos de Final? Sí, como en el título de 2017 Da igual, contra quien sea Ya votaron 2 hinchas

Por supuesto, el principal objetivo de Chivas no debería ser buscar un enfrentamiento contra Atlas, sino derrotar a Cruz Azul y terminar la fase regular como líder del Apertura 2026. El Guadalajara todavía tiene posibilidades de alcanzar la primera posición, aunque también necesitará estar pendiente de lo que suceda en el partido entre Tigres y América para conocer su ubicación definitiva. Si bien comenzar la Liguilla eliminando a uno de sus máximos rivales sería un escenario muy atractivo para la afición rojiblanca, terminar en lo más alto de la Tabla General representaría una ventaja deportiva mucho más importante, especialmente porque permitiría cerrar las eliminatorias en casa y contar con mejores condiciones para buscar el campeonato.

Chivas tiene malos antecedentes contra los otros clasificados a Liguilla en el presente torneo

Más allá de quién termine siendo su rival en los Cuartos de Final, una de las principales preocupaciones del Guadalajara es que solamente ha conseguido una victoria contra los equipos que actualmente ocupan posiciones de Liguilla y a los que ya enfrentó durante el Apertura 2026. El único triunfo llegó contra Santos Laguna, mientras que Chivas perdió frente a Toluca y empató sus encuentros contra Pachuca, América, Atlas y León. Esto significa que el equipo de Gabriel Milito registra apenas una victoria, cuatro empates y una derrota en seis partidos contra estos posibles rivales, una estadística que refleja las dificultades que ha tenido para imponerse en los enfrentamientos más exigentes.