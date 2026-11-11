La directiva de Chivas ya se encuentra trabajando en la planificación del plantel para el Clausura 2027, por lo que comenzó a analizar las posibles altas y bajas que podrían realizarse durante el próximo mercado de fichajes. Aunque la prioridad del Guadalajara es contratar a un centro delantero que ayude a solucionar los problemas ofensivos que ha mostrado el equipo de Gabriel Milito, tampoco se descarta reforzar otras posiciones. En ese sentido, uno de los futbolistas que desde hace tiempo ha despertado el interés de la directiva rojiblanca es César Montes, defensor de la Selección Mexicana que actualmente juega en el Lokomotiv de Moscú y cuyo futuro en Rusia podría cambiar durante los próximos meses.

De acuerdo con información publicada por 365Scores, César Montes y su familia estarían considerando seriamente abandonar Rusia después de un preocupante incidente de seguridad ocurrido hace algunas semanas. Según el reporte, el tren en el que viajaba el futbolista mexicano junto a integrantes del Lokomotiv se habría visto involucrado en un ataque con drones, una situación que habría provocado inquietud sobre su permanencia en el país. Ante este escenario, el Cachorro estaría explorando alternativas para continuar su carrera en otro destino, incluyendo la posibilidad de regresar a México. Sin embargo, por ahora se trata de información periodística y no existe una declaración pública del defensor que confirme una decisión definitiva sobre su futuro.

Esta situación podría representar una oportunidad interesante para el Guadalajara, pues Chivas lleva al menos dos mercados de fichajes buscando alternativas para fortalecer su defensa central, y César Montes es un futbolista que cuenta con experiencia internacional y una trayectoria importante con la Selección Mexicana. Sin embargo, el principal obstáculo para concretar una posible negociación sería su elevado costo. Según 365Scores, el Lokomotiv estaría dispuesto a escuchar ofertas por el Cachorro, pero no aceptaría una cantidad inferior a los 10 millones de dólares, especialmente porque el mexicano todavía tiene contrato vigente hasta 2029. Por lo tanto, cualquier intento del Rebaño Sagrado por contratarlo implicaría una inversión considerable, además de que hasta ahora no se ha reportado una oferta formal del club.

Sin embargo, el precio de César Montes no sería el único aspecto que debería analizar Chivas antes de considerar seriamente su contratación, pues también resulta fundamental determinar cómo encajaría en el sistema de Gabriel Milito. Actualmente, el entrenador argentino utiliza una línea defensiva en la que sus centrales tienen una participación importante en la construcción ofensiva, especialmente mediante conducciones que rompen líneas, pases progresivos e incorporaciones al ataque. Incluso, futbolistas como Daniel Aguirre y Diego Campillo han demostrado que pueden generar oportunidades y participar directamente en jugadas de gol. Por eso, el Guadalajara tendría que evaluar si las características de Montes se adaptan a estas exigencias tácticas, ya que su experiencia y capacidad defensiva no garantizan por sí solas que pueda desempeñar exactamente las mismas funciones.

Además, el Lokomotiv de Moscú no tendría ninguna intención de facilitar la salida de César Montes sin antes intentar convencerlo de permanecer en la institución. De acuerdo con el mismo reporte de 365Scores, la directiva rusa estaría ofreciendo diferentes medidas de apoyo para ayudar al defensor mexicano a recuperar la tranquilidad después del incidente, incluyendo atención psicológica y días de descanso antes de reincorporarse a la actividad deportiva. Estas acciones reflejarían el interés del club por conservar a uno de sus futbolistas importantes, especialmente considerando que todavía tiene varios años de contrato.

La prioridad de César Montes sería irse a otro equipo europeo, pero no descarta también la MLS

Finalmente, otro obstáculo para que César Montes pudiera convertirse en refuerzo de Chivas serían las propias prioridades deportivas y económicas del futbolista. Según 365Scores, el principal objetivo del defensor mexicano sería continuar su carrera en Europa, aunque ahora en un país diferente a Rusia, por lo que buscaría alternativas dentro del futbol europeo antes de considerar un regreso a la Liga MX. Además, la MLS también aparecería como una opción atractiva por las condiciones económicas que algunos de sus clubes pueden ofrecer, especialmente si recibe una propuesta salarial superior a las que podría encontrar en México.