Chivas ya se encuentra trabajando en la búsqueda de un centro delantero para el Clausura 2027, pues la salida de Armando González dejó un hueco en el ataque que ni siquiera las tres alternativas utilizadas por Gabriel Milito han conseguido llenar por completo. Aunque el Guadalajara ha encontrado soluciones ofensivas durante algunos encuentros, la falta de contundencia sigue siendo uno de sus principales problemas. En este contexto, uno de los nombres que comenzó a sonar como posible refuerzo es José Alfonso “Plátano” Alvarado, delantero del León que acumula seis goles durante el Apertura 2026 y que anteriormente ya había estado en la órbita de la directiva rojiblanca.

Por eso, en Rebaño Pasión decidimos analizar las principales cualidades de Alfonso Alvarado durante el presente Apertura 2026, utilizando sus estadísticas de rendimiento para identificar qué tipo de delantero es y cómo podría adaptarse al sistema de Gabriel Milito. Y es que, más allá de los seis goles que ha conseguido con León, resulta fundamental conocer su participación en la construcción de las jugadas, su capacidad para generar oportunidades y la calidad de sus remates. Sobre todo, la pregunta más importante es si el Plátano realmente podría solucionar la falta de gol del Guadalajara o si sus características lo convertirían en una alternativa similar a las que actualmente tiene el entrenador argentino.

Para comenzar, vale la pena recordar qué hacía tan especial a Armando González durante su última temporada con Chivas, pues la Hormiga destacaba entre los delanteros de la Liga MX por su capacidad para generar y convertir oportunidades de gol. Sus mejores registros aparecían en goles, goles esperados sin penales (npxG), goles esperados por disparo, remates por cada 90 minutos y porcentaje de disparos con dirección a portería. En otras palabras, era un delantero que encontraba constantemente posiciones peligrosas dentro del área y conseguía finalizar las jugadas con una frecuencia importante. Sin embargo, sus números en asistencias esperadas (xA) y pases clave estaban por debajo del promedio, lo que demuestra que su principal aportación no consistía en generar oportunidades para sus compañeros, sino en aprovechar las que el equipo construía para él.

En cambio, Alfonso Alvarado presenta un perfil prácticamente opuesto al de Armando González en varios de los indicadores ofensivos más importantes. El Plátano destaca entre los delanteros de la Liga MX por sus pases clave y asistencias esperadas, dos estadísticas que reflejan su capacidad para asociarse con sus compañeros y participar en la creación de oportunidades. Además, también registra buenos números de goles sin contar penales. Sin embargo, sus estadísticas en porcentaje de disparos a portería, goles esperados y goles esperados por remate se encuentran entre las más bajas de su posición. Esto significa que, aunque tiene recursos para intervenir en la construcción del ataque y habilitar a otros futbolistas, genera menos situaciones de peligro por sí mismo y sus disparos suelen proceder de oportunidades de menor calidad.

Por lo tanto, las características que ha mostrado Alfonso Alvarado durante el Apertura 2026 parecen corresponder más a las de un segundo delantero que complementa a un centro atacante de área, en lugar de un goleador cuya principal responsabilidad sea finalizar las jugadas. El problema es que Chivas ya cuenta con futbolistas capaces de desempeñar funciones similares, como Ricardo Marín e incluso Santiago Sandoval, quien ha sido utilizado como delantero a pesar de que no es su posición natural. Por eso, el Plátano no parecería ajustarse completamente al perfil de un auténtico “killer” del área que necesita el Guadalajara, especialmente si la intención de la directiva es encontrar un reemplazo con cualidades similares a las de Armando González.

Las características del Plátano Alvarado son más similares a las de Ricardo Marín que a las de la Hormiga

Esta conclusión cobra todavía más sentido cuando realizamos el mismo análisis estadístico con Ricardo Marín, pues el 4K destaca principalmente por su capacidad para presionar a los defensores rivales, ganar duelos aéreos y participar en la generación de juego ofensivo. Además, registra buenos indicadores de valor aportado con el balón (On-Ball Value) y asistencias esperadas, características que también aparecen entre las principales fortalezas de Alfonso Alvarado. Por supuesto, esto no significa que ambos futbolistas sean idénticos, ya que cada uno tiene movimientos y recursos particulares. Sin embargo, los números del Apertura 2026 sugieren que el Plátano sería un delantero mucho más parecido a Ricardo Marín que a Armando González, por lo que su contratación podría aumentar las alternativas de Gabriel Milito, pero no necesariamente resolvería la necesidad de incorporar a un goleador especializado en generar y finalizar oportunidades dentro del área.