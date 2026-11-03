El Guadalajara tendría tomada una importante decisión en torno al futuro de 'Vegeta' de cara al próximo mercado de fichajes.

Hugo Camberos ha sido uno de los futbolistas que menos oportunidades ha recibido Gabriel Milito dentro de Chivas desde que el argentino llegó al banquillo rojiblanco, por lo que han surgido una infinidad de rumores que ponen en entredicho la buena relación entre el futbolista y el entrenador.

Sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, reveló que en el interior del Guadalajara estarían dispuestos a escuchar propuestas para negociar la salida del juvenil de 19 años de edad, aunque solamente de clubes de Europa, aunque hasta el día de hoy, ningún equipo ha levantado la mano por ficharle.

“Eso sí, el Guadalajara y me lo platicaban hoy, sigue teniendo disponibilidad de escuchar ofertas por él o cualquier otro futbolista cuando son del extranjero y que sea algo que le convenga a todos como ocurrió con la Hormiga. Todos tienen más o menos esa promesa, pero no hay ninguna oferta”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hugo Camberos se peleó con Gabriel Milito?

“Ahora que Hugo Camberos empieza a jugar menos, a no ser tan considerado porque las necesidades deportivas así lo requieren, comenzaron a surgir distintas mentiras (…) Preguntaba sobre las ofertas de Europa: ‘Nunca tuvimos ninguna’.

“¿Se peleó con el técnico? Me dijo algo que confirmo: ‘¿Si el tipo se hubiera peleado con él, lo tendría entrenando con el equipo?’ A Alan Pulido y a Érick Gutiérrez, por menos que una pelea los echó. No se peleó con ellos, nada más le hicieron jeta.

“Una de las primeras mentiras que salió a la luz cuando Camberos empezó a jugar menos fue: ‘se peleó con el técnico’, pero eso es falso (…) ¿Se ha acercado a expresar alguna incomodidad? ‘Nada'”, explicó el comunicador.

¿Por qué no jugó Hugo Camberos contra Atlante?

Durante la conferencia de prensa posterior al duelo contra los Potros de Hierro, el entrenador argentino explicó que el juvenil sufrió una molestia durante la última práctica antes del partido, por lo que estuvo en duda que fuera elegible, por lo que se prefirió aguardarlo en ese compromiso.

“Hugo es un futbolista muy bueno. Ayer, haciendo el prepartido, se dobló el tobillo y no sabíamos si iba a estar disponible, por eso manejamos otras alternativas. Pero cuando lo necesitamos ha estado ahí y respondió”, explicó el sudamericano.