La joya de la cantera del Guadalajara seguiría incrementando su valor y sería el más caro de todo el plantel rojiblanco y hasta de las Águilas.

Chivas se mantiene firme en su convicción y proyecto deportivo de seguir apostando fuerte por el talento que surge de fuerzas básicas, debutando e impulsando a joyas que poco a poco se han consolidado en la Liga MX, en donde el que tendría mayor proyección de cara al futuro sería Santiago Sandoval.

Hace unos días, el Centro Internacional de Estudios del Deporte destapó un estudio que hizo sobre la proyección de costo de los jugadores del Guadalajara y del América, en donde se reveló que Sando es el que costaría más de las dos plantillas alcanzando los 16 millones de euros.

En dicho estudio se destapó que el segundo lugar sería Brian Rodríguez, el extremo uruguayo de las Águilas, por quien su carta oscilaría los 15 millones de euros. En tercer y cuarto lugar quedaron Roberto Alvarado y el Cotorro González, quienes costarían 13.7 y 13.4 millones de euros, respectivamente.

Santiago Sandoval ha incrementado su valor en solamente un año

Hay que recordar que el juvenil mediocampista es producto de la captación de talento de Gabriel Milito, quien decidió adelantarle varios procesos para incorporarlo al primer equipo desde su llegada al Rebaño en el verano del 2025, fecha desde la cual Santiago Sandoval pasó de ser un canterano a apuntar a ser una venta cara para la historia del club.

Chivas, un club especialista en ventas

Debido a la calidad de los jugadores que debutan en Chivas, muchos clubes de la Liga MX y del extranjero desean adquirir futbolistas surgidos en Verde Valle, por lo que el Guadalajara se ha mostrado abierto a vender a varios de sus futbolistas, en donde el récord actual es de Armando González, quien se habría marchado por una cifra que osciló los 15 millones de dólares.

Hay que recordar que según un estudio realizado hace unas semanas por el diario Excélsior, 12 de los 17 adversarios del chiverío tienen entre sus filas a al menos un jugador surgido de las fuerzas básicas rojiblancas.